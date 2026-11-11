Giả vờ hỏi thăm nhà người quen, người đàn ông sàm sỡ nữ sinh đang đi bộ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành, (SN 1988, trú tại phường Uông Bí, Tp.Quảng Ninh) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cùng ngày VKSND khu vực 2- Quảng Ninh đã phê chuẩn.

Đối tượng Bùi Ngọc Thành. Ảnh: Công an Tp.Quảng Ninh.

Khoảng 11h30 ngày 3/116, Thành điều khiển xe mô tô đi vào một ngõ nhỏ ở khu Bí Trung, phường Yên Tử. Thấy 2 em học sinh nữ đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với em L.T.M. (SN 2012). Đối mặt với tình huống nguy hiểm trên em M. vẫn bình tĩnh túm áo giữ đối tượng lại và hô hoán để mọi người xung quanh kịp thời khống chế đối tượng cùng phương tiện, đồng thời báo Công an phường Yên Tử.

Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra Công an phường Yên Tử đã làm rõ, ngoài hành vi vi phạm trên, Thành đã thực hiện 2 vụ dâm ô khác tương tự đối với em P.T.T.C. (SN 2013) vào tháng 9/2025 và em P.N.L. (SN 2013) vào ngày 29/10, đều trên địa bàn phường Yên Tử.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ truy tố Bùi Ngọc Thành về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.