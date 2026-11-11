Giả vờ hỏi thăm nhà người quen để dâm ô nữ sinh đang đi bộ

Ngày 11/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (SN 1988, trú phường Uông Bí, TP Quảng Ninh) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định trên.

Đối tượng Bùi Ngọc Thành. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 3/11, Thành điều khiển xe máy đi vào một ngõ nhỏ ở khu Bí Trung, phường Yên Tử.

Thấy hai nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với em L.T.M (SN 2012). Thấy vậy, em M. bình tĩnh túm áo giữ đối tượng lại và hô hoán để mọi người xung quanh kịp thời khống chế đối tượng cùng phương tiện, đồng thời báo Công an phường Yên Tử.

Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra, ngoài hành vi vi phạm trên, Thành đã thực hiện 2 vụ dâm ô khác tương tự đối với em P.T.T.C (SN 2013) vào tháng 9/2025 và em P.N.L (SN 2013) vào ngày 29/10/2026, đều trên địa bàn phường Yên Tử.

Công an TP Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ truy tố Bùi Ngọc Thành về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".