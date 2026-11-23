Lãnh đạo xã Gia Viễn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các CLB.

Gia Viễn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Ninh Bình. Trong đó, các loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát chèo, hát xẩm, hát văn và các nhạc cụ dân tộc là những di sản văn hóa quý báu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, thể hiện bản sắc và tâm hồn của người Việt Nam.

Tiết mục Hát chèo "Hát về Tổ quốc hôm nay", do ông Trần Thanh Cao cùng các thành viên CLB bộ Văn hóa nghệ thuật truyền thống Thịnh Vượng biểu diễn tại buổi ra mắt.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của đời sống hiện đại, việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít khó khăn, nhất là trong việc duy trì lực lượng nghệ nhân, truyền dạy cho thế hệ trẻ và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa thường xuyên tại cơ sở.

Chính vì vậy, việc thành lập các CLB nghệ thuật truyền thống gắn với tổ chức các lớp tập huấn hát văn, hát xẩm, hát chèo và sử dụng nhạc cụ truyền thống là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Tiết mục hát Xẩm “Non nước Cố đô” do các thành viên CLB nghệ thuật truyền thống các trường THCS trên địa bàn xã biểu diễn trong buổi ra mắt.

Tại chương trình, 3 CLB nghệ thuật truyền thống gồm: CLB chèo Liên Huy; CLB văn hoá nghệ thuật truyền thống Thịnh Vượng; CLB văn hoá nghệ thuật truyền thống các trường THCS trên địa bàn xã đã chính thức ra mắt. Việc ra mắt và thành lập các CLB nghệ thuật truyền thống nhằm tiếp tục duy trì và gìn giữ các hoạt động văn hoá văn nghệ truyền thống, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương Gia Viễn ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

Ngay sau khi được thành lập, thành viên các CLB nghệ thuật truyền thống sẽ tham gia lớp tập huấn hát chèo, hát văn, hát xẩm và sử dụng nhạc cụ dân tộc năm 2026. Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc công bồi dưỡng, truyền dạy những kiến thức cơ bản về kỹ năng hát chèo, hát xẩm, hát văn và sử dụng nhạc cụ dân tộc…