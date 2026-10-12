Gia Viễn nỗ lực đưa tuyến đường Bái Đính - Ba Sao về đích đúng hẹn

Một góc thôn Đá Hàn- nơi có tuyến đường Bái Đính - Ba Sao đi qua. Ảnh: Ngọc Linh

Trục giao thông chiến lược

Dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao được HĐND tỉnh Ninh Bình (cũ) phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6/7/2017. Toàn bộ dự án được phân chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn I (2017-2020), có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Giai đoạn II được khởi công từ tháng 3/2025 với kinh phí lên đến 720 tỷ đồng. Tính chung cả hai giai đoạn, tổng số vốn đầu tư cho công trình này đạt 1.120 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài 17,26 km, điểm đầu tại Km0+000, giao với đê Tả sông Hoàng Long tại xã Đại Hoàng (trước đây là xã Gia Tiến); điểm cuối nằm tại Km17+256 thuộc thôn Đá Hàn, xã Gia Viễn (trước đây thuộc xã Gia Hòa). Trong đó, phần chiều dài tuyến đường thuộc giai đoạn II khoảng 7,6 km (toàn bộ chạy qua địa phận xã Gia Viễn), với vận tốc thiết kế đạt 60 km/h.

Theo kế hoạch, tiến độ tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật cuối tháng 12/2026. Khi hoàn thành, tuyến đường Bái Đính - Ba Sao sẽ mang lại những giá trị kinh tế - xã hội to lớn. Công trình giúp giảm tải đáng kể lưu lượng phương tiện giao thông cho Quốc lộ 1A. Quan trọng hơn, đây là trục liên kết phát triển kinh tế, xã hội liên vùng, liên tỉnh, rút ngắn khoảng cách và kết nối trực tiếp ba khu du lịch tâm linh, sinh thái nổi tiếng bậc nhất miền Bắc: Bái Đính- Tam Chúc - chùa Hương (Hà Nội).

Hơn thế nữa, con đường chạy xuyên qua các danh lam thắng cảnh sinh thái hoang sơ, đặc biệt là cận kề Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Khu vực này hiện nằm trong định hướng xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới cho khu Cảnh quan văn hóa - sinh thái Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc. Do đó, việc hoàn thành tuyến đường này có ý nghĩa quyết định trong việc mở rộng không gian phát triển du lịch, tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương.

Quyết tâm xử lý “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Gia Viễn đã tích cực vào cuộc, triển khai các bước theo đúng quy định. Nhờ sự đồng thuận cao của người dân, tính đến nay đã có trên 96,7% tổng số hộ, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chủ động bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, tiến độ chung của toàn dự án đang bị chững lại do vướng mắc tại đoạn đi qua thôn Đá Hàn. Hiện tại, vẫn còn 3 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền đền bù, không chấp hành các quyết định thu hồi đất và kiên quyết không bàn giao mặt bằng.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm tài sản, xác định diện tích đất trong phạm vi thu hồi một cách công khai, minh bạch. Việc áp đơn giá đền bù được thực hiện nghiêm túc, đúng chế độ chính sách và bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho người dân theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã tổ chức rất nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, giải thích, vận động và thuyết phục nhằm tìm tiếng nói chung. Dù vậy, 3 hộ dân trên vẫn cố tình không chấp hành.

Sự trì trệ này đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của một dự án trọng điểm cấp tỉnh, gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng và làm gián đoạn khả năng kết nối hạ tầng du lịch giữa Ninh Bình với các tỉnh lân cận. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và lợi ích chung của cộng đồng, UBND xã Gia Viễn đã xây dựng Phương án cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục. Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến diễn ra trước ngày 15/10/2026.

Hội đồng GPMB xã Gia Viễn họp triển khai Phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành các quyết định thu hồi đất và kiên quyết không bàn giao mặt bằng. Ảnh: Ngọc Linh

Với quyết tâm cao và nhất quán trong việc giải quyết "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án hạ tầng giao thông trọng điểm vì lợi ích quốc gia và cộng đồng, xã Gia Viễn đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên bàn giải pháp cũng như tập trung cao cho công tác cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm diễn ra an toàn, đúng luật, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Điểm nhấn nổi bật trong các cuộc họp là sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh và khu vực. Từ cơ quan hành chính (Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường), cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân) đến các lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự) đều vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các bên đã tập trung rà soát, khẳng định tính pháp lý tuyệt đối của hồ sơ thu hồi đất, quy trình đền bù và sự công khai, minh bạch trong các bước thực hiện.

Bên cạnh sự quyết liệt của chính quyền, vai trò của MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể địa phương cũng đã được phát huy mạnh mẽ nhằm bảo đảm tính dân chủ, bảo vệ quyền, lợi chính đáng của người dân.

Cùng với đó, xã lên phương án cụ thể về nhân lực, phương tiện và dự báo tình huống phát sinh trong tổ chức thi công cưỡng chế nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đơn vị thi công đang chờ có "mặt bằng sạch" để tiếp tục thi công tuyến đường Bái Đính - Ba Sao. Ảnh: Ngọc Linh

Chính quyền xã cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã khẩn trương xây dựng phương án giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức rà phá bom mìn nghiêm ngặt trước và trong thời gian diễn ra cưỡng chế. Về phía chủ đầu tư và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng máy móc, nhân lực để tiến hành san lấp, thi công ngay khi nhận bàn giao đất, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Cùng với chính quyền cấp xã, thôn Đá Hàn - nơi có đoạn tuyến dài khoảng 4 km chạy qua cũng đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận khi triển khai dự án.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đá Hàn cho biết, toàn thôn có tổng cộng 490 hộ dân, riêng khu Đá Hàn (cũ) nơi có 3 hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng có 119 hộ. Thực hiện chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức đoàn thể trong thôn đã thành lập các tổ công tác kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động đều đặn mỗi ngày 2 buổi. Đồng thời, hệ thống loa phát thanh của thôn liên tục tiếp sóng, phổ biến sâu rộng chủ trương, ý nghĩa của dự án cũng như các quy định pháp luật về đất đai đến người dân trong thôn.

Tuyến đường du lịch “con đường di sản” Bái Đính - Ba Sao đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng để tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng. Sự đồng thuận của đại đa số người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt, bài bản và đúng pháp luật của chính quyền xã Gia Viễn là minh chứng cho quyết tâm đưa công trình quan trọng này về đích, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch bền vững của vùng đất Cố đô.