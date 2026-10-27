Giá vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan tại giải quốc tế

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố kế hoạch bán vé Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế – Gia Lai VTV Cup 2026, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 10/11.

Theo đó, vé xem giải đấu có ba mức giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé.

Vé được phân phối độc quyền theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Techcombank OneU.

Thời gian mở bán bắt đầu từ 15h ngày 28/10 và kéo dài đến 23h59 ngày 4/11, hoặc kết thúc sớm hơn nếu vé được bán hết. Công tác chuyển phát vé đến địa chỉ do người mua đăng ký dự kiến được triển khai từ ngày 5/11.

Với những trường hợp không thể chuyển phát thành công, vé sẽ được trả tại Bưu cục Pleiku.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Thái Lan ngày 10/11, U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giải đấu có sự góp mặt của 4 đội tuyển, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đây được xem là cơ hội để U23 Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện lối chơi thông qua những trận đấu quốc tế.

Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 8/11, cùng thời điểm với đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Danh sách triệu tập sẽ được công bố trước hoặc sau khi vòng 7 V-League 2026-2027 khép lại.