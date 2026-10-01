Giá vé tàu khách Bắc - Nam giảm tới 40%

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, trong tháng 10, giá vé một số hành trình trên tuyến Bắc - Nam được giảm từ 10 - 40%, tùy chặng và loại chỗ.

Đường sắt giảm sâu giá vé tàu các hành trình tuyến Bắc - Nam. (Ảnh: ĐSVN).

Cụ thể, giá vé giường nằm chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại được giảm 40%; chặng Đà Nẵng - Hà Nội và ngược lại giảm 30%.

Một số hành trình như Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, Hà Nội - Vinh và các chặng khác được giảm 20%. Nhiều loại chỗ và hành trình khác cũng áp dụng mức giảm từ 10 - 20%.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết tháng 12/2026, người dân Huế và Quảng Trị khi đi tàu HQ1/HQ2 tuyến Thọ Lộc - Huế được giảm 60% giá vé. Giá vé sau ưu đãi khoảng 100.000 đồng/vé toàn chặng.

Vé ưu đãi được bán trực tiếp tại nhà ga. Hành khách cần mang theo CCCD, VNeID hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để chứng minh thuộc đối tượng được áp dụng.

Các chính sách giảm giá vé đối với đối tượng chính sách xã hội, vé tập thể và vé khứ hồi vẫn được áp dụng theo quy định.