Giá vé máy bay từ ngày 1-4: Các hãng tăng bao nhiêu?

Các hãng hàng không trong nước đã tăng giá vé máy bay, cả bay nội địa và quốc tế, từ ngày 1-4 do giá phục vụ mặt đất tại một số sân bay được điều chỉnh tăng lên.

Từ ngày 1-4, giá vé máy bay tăng lên do điều chỉnh phí dịch vụ sân bay, phí soi chiếu an ninh và tăng một số phí dịch vụ của hãng hàng không - Ảnh Tô Hà

Từ hôm nay 1-4, hãng hàng không bắt đầu thực hiện chính sách giá vé mới đối với hành khách là trẻ em và phí thay đổi ngày bay, đổi tên hành khách.

Cụ thể, đối với hành khách là trẻ em (từ trên 2 tuổi đến 12 tuổi), hãng hàng không Vietnam Airlines tăng giá vé máy bay từ mức thu bằng 75% so với vé người lớn lên mức 90%. Giá vé cho em bé dưới 2 tuổi vẫn giữ nguyên mức thu bằng khoảng 10% vé người lớn đối với chặng bay nội địa. Trong khi đó Jetstar Pacific và Vietjet vẫn áp dụng chính sách miễn vé cho em bé và thu bằng 100% vé người lớn đối với hành khách là trẻ em.

Riêng hãng hàng không Vietjet tăng các loại phí đổi tên; đổi chuyến/ngày bay; đổi hành trình và hoàn vé, bảo lưu tài khoản; phí chọn chỗ ngồi trên máy bay. Theo đó, với chuyến bay nội địa, phí đổi tên đối với hành khách; phí đổi hành trình và hoàn vé bảo lưu tài khoản đều tăng từ 320.000 đồng lên 450.000 đồng/lần. Phí đổi ngày/chuyến bay cũng tăng từ 320.000 đồng lên 340.000 đồng. Đối với chuyến bay quốc tế, các loại phí trên có mức tăng chung từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/lần.

Vietjet cũng tăng phí chọn chỗ ngồi trên máy bay (đối với hành khách tự làm thủ tục check in trên các chuyến bay quốc tế). Chọn chỗ ngồi bình thường tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng; chọn chỗ ngồi phía trước tăng từ 40.000 đồng lên 90.000 đồng; chọn chỗ ngồi đặc biệt tăng từ 90.000 đồng lên 150.000 đồng.

Cũng từ ngày 1-4, các sân bay nhóm A (gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc...) tăng giá phục vụ thêm 5.000 đồng/khách đối với chuyến bay quốc nội. Mức thu mới sẽ là 80.000 đồng/người lên 85.000 đồng/người.

Đối với chuyến bay quốc tế, chỉ 3 sân bay mới nâng cấp là Cát Bi, Đà Nẵng, Vinh tăng giá với mức tăng từ 4 USD/khách đến 6 USD/khách. Mức thu mới của sân bay Đà Nẵng là 20 USD/khách, sân bay Vinh và sân bay Cát Bi là 14 USD/khách.

Giá dịch vụ soi chiếu an ninh cũng tăng lên. Hành khách đi chuyến bay nội địa phải trả thêm 5.000 đồng/lượt soi chiếu so với mức thu 10.000 đồng/lượt như trước đây. Trong khi đó, giá dịch vụ soi chiếu an ninh đối với khách bay quốc tế tăng từ 1,5 USD lên 2 USD/lượt.

Đây là đợt tăng giá các dịch vụ mặt đất lần thứ 3 theo lộ trình được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Lộ trình tăng giá các dịch vụ này được thực hiện theo 4 đợt, bắt đầu từ ngày 1-10-2017.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết trong đợt này không điều chỉnh gì về giá cước vận chuyển. Phần chi phí hành khách phải trả thêm là do tăng giá dịch vụ sân bay, giá soi chiếu an ninh.

