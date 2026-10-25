Giá vé máy bay Mỹ tăng vọt: Mô hình giá rẻ dần biến mất khỏi cabin

Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng bay xuất phát từ chi phí nhiên liệu phản lực, thành phần chiếm từ 25% đến 30% chi phí vận hành chung. Ảnh: Reuters

Hành khách tại các sân bay Bắc Mỹ đang đối mặt với mặt bằng giá vé đắt đỏ chưa từng có khi chi phí di chuyển gia tăng mạnh mẽ trên diện rộng.

Theo dữ liệu từ cơ quan liên bang Mỹ công bố ngày 24/10, giá vé máy bay trong tháng 9/2026 đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức nóng này tiếp tục lan rộng sang các kỳ nghỉ cao điểm cuối năm với biên độ tăng trưởng lớn theo số liệu từ ứng dụng đặt vé Hopper. Cụ thể, giá vé khứ hồi trung bình dịp lễ Tạ ơn đạt khoảng 389 USD, tăng 39% so với năm trước, trong khi dịp Giáng sinh chạm mức 452 USD, tăng 22%.

Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng bay xuất phát từ chi phí nhiên liệu phản lực, thành phần chiếm từ 25% đến 30% chi phí vận hành chung. Khoản chi phí này đã tăng gần gấp đôi kể từ khi căng thẳng tại Trung Đông bùng nổ vào ngày 28/02, khiến American Airlines và United Airlines ghi nhận chi phí nhiên liệu trong quý 3 tăng gần 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các hãng còn chịu gánh nặng từ tiền thuê mặt bằng sân bay và phí hạ cánh tăng từ 9% đến 14% trong quý 3. Chi phí tiền lương và phúc lợi nhân viên tại các hãng lớn như American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026 cũng tăng từ 7% đến 10% do các thỏa thuận hợp đồng lao động mới.

Trước tình hình đó, cấu trúc ngành hàng không Mỹ đang chuyển dịch sâu sắc khi các hãng không còn mặn mà với mô hình lấp đầy chuyến bay bằng giá rẻ. Sự đóng cửa của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines vào tháng 5/2026 đã xóa sổ một lượng lớn ghế dưới 100 USD trên thị trường.

Ngay cả các tên tuổi kỳ cựu như Southwest Airlines cũng bắt đầu thu phí hành lý gửi và dỡ bớt ghế trên tàu bay Boeing 737 để mở rộng không gian ghế rộng chân đắt đỏ. Sự biến mất của các lựa chọn vé tiết kiệm trực tiếp làm tăng chi phí di chuyển của hàng triệu người lao động và du khách mỗi khi có dịp về thăm gia đình hoặc công tác.

Chiến lược tối ưu hóa doanh thu trên từng ghế ngồi đang trở thành định hướng sống còn của các hãng bay lớn trong bối cảnh hiện tại. Báo cáo kinh doanh cho thấy doanh thu từ hạng vé phổ thông chỉ còn chiếm dưới một nửa tổng doanh thu của Delta Air Lines. Tại American Airlines, hành khách du lịch thuần túy đóng góp tới gần 2/3 doanh số các hạng ghế thương gia và cao cấp.

Tổng Giám đốc United Airlines Scott Kirby cho biết chi phí vận hành máy bay hiện rất đắt đỏ và phần lớn doanh nghiệp sẽ chịu lỗ nếu giữ nguyên cơ cấu giá cũ.

Giám đốc Thương mại United Airlines Andrew Nocella khẳng định doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận các chuyến bay vắng hơn một chút để thu về mức doanh thu cao hơn từ mỗi hành khách. Chuyên gia tư vấn ngành hàng không Robert Mann nhận định các hãng đang phát đi thông điệp rõ ràng về việc duy trì mặt bằng giá vé ở mức cao trong dài hạn.

Sự biến đổi mạnh mẽ của thị trường hàng không Mỹ đặt ra bài học quản trị chi phí quan trọng cho các hãng hàng không Việt Nam trong việc linh hoạt điều chỉnh dải giá và tối ưu hóa doanh thu phụ trợ. Đối với du khách và kiều bào, việc chủ động kế hoạch di chuyển sớm trở thành phương án tối ưu duy nhất để giảm thiểu tác động từ mặt hàng dịch vụ đắt đỏ này.