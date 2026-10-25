Giá vé máy bay Mỹ tăng vọt, khó giảm trong thời gian tới

Một máy bay của Hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc tế Miami, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Ngành hàng không Mỹ ghi nhận mức giá vé máy bay tăng vọt và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài ngay cả khi xung đột tại Trung Đông kết thúc. Theo dữ liệu từ cơ quan liên bang Mỹ công bố ngày 24/10, giá vé máy bay trong tháng 9/2026 đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, số liệu từ ứng dụng đặt vé Hopper cho thấy giá vé khứ hồi trung bình cho dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ hiện đạt khoảng 389 USD, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các chuyến bay trong dịp Giáng sinh, mức giá trung bình đạt khoảng 452 USD, tăng 22% so với năm 2025.

Chi phí nhiên liệu, vốn chiếm khoảng 25% đến 30% chi phí vận hành của một hãng hàng không, đã tăng gần gấp đôi kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Trong quý III vừa qua, cả American Airlines và United Airlines đều ghi nhận chi phí nhiên liệu tăng gần 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh áp lực nhiên liệu, các hãng hàng không Mỹ còn phải đối mặt với những vấn đề như tiền thuê mặt bằng sân bay và phí hạ cánh tăng từ 9% đến 14% trong quý III.

Ngoài ra, chi phí tiền lương và phúc lợi nhân viên trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026 tại các hãng American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines đã tăng từ 7% đến 10% so với cùng kỳ năm 2025 do các thỏa thuận hợp đồng lao động mới.

Cấu trúc ngành hàng không Mỹ đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi các hãng hàng không không còn ưu tiên lấp đầy chuyến bay bằng mọi giá mà tập trung thu hút nhóm hành khách sẵn sàng trả chi phí cao cho hạng ghế cao cấp.

Sự đóng cửa của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines vào tháng 5/2026 - đơn vị từng bán các mức vé dưới 100 USD - đã làm giảm đáng kể lượng ghế giá rẻ trên thị trường và làm suy giảm áp lực giảm giá.

Trong khi đó, hãng hàng không Southwest Airlines cũng đang cải tổ mô hình khi bắt đầu thu phí hành lý gửi và dỡ bỏ bớt ghế trên máy bay Boeing 737 để thay bằng các hạng ghế rộng chân với giá đắt hơn.

Hiện tại, doanh thu từ hạng vé phổ thông chỉ còn chiếm dưới một nửa tổng doanh thu của Delta Air Lines, còn tại American Airlines, hành khách du lịch thuần túy đóng góp tới gần 2/3 doanh số các hạng ghế thương gia và cao cấp.

Tổng Giám đốc United Airlines Scott Kirby cho biết chi phí vận hành máy bay hiện rất đắt đỏ và phần lớn doanh nghiệp sẽ chịu lỗ trong năm nay, do đó mặt bằng giá vé bắt buộc phải tăng lên đối với tất cả các bên để các hãng hàng không có thể tồn tại.

Báo cáo trong cuộc họp kết quả kinh doanh tháng này, Tổng Giám đốc Delta Air Lines Ed Bastian nhận định phần lớn hành khách đã chấp nhận các đợt tăng giá vé ở mức hai chữ số với sự phản đối rất hạn chế. Đồng quan điểm, Giám đốc Thương mại United Airlines Andrew Nocella khẳng định doanh nghiệp sẵn sàng đánh đổi bằng việc chấp nhận các chuyến bay vắng hơn một chút để thu về mức doanh thu cao hơn nhiều.

Chuyên gia tư vấn ngành hàng không Robert Mann cho rằng các hãng hàng không đang gửi tín hiệu ra thị trường về việc sẽ giữ giá vé ở mức cao, cũng như sẵn sàng lên tiếng chỉ trích bất kỳ bên nào có ý định hạ giá phá vỡ mặt bằng chung.