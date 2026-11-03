Giá vé máy bay châu Âu có thể tăng tới 20% trong năm 2027

Trả lời CNBC hôm thứ Hai (ngày 2/11), Giám đốc điều hành Ryanair Michael O’Leary nhận định chi phí nhiên liệu tăng sẽ được chuyển một phần sang hành khách thông qua giá vé cao hơn. Theo ông, trong 12 tháng qua, hành khách chưa chịu nhiều tác động từ biến động giá nhiên liệu nhờ các hợp đồng bảo hiểm giá của các hãng hàng không. Tuy nhiên, những hợp đồng này đang đến thời điểm hết hạn.

Ông O’Leary cho biết giá nhiên liệu bay hiện ở mức khoảng 170 USD/thùng, tạo ra cú sốc chi phí lớn đối với ngành hàng không. Nếu tình hình Trung Đông chưa được cải thiện, các hãng sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí đáng kể trong năm tới.

Ryanair cảnh báo giá vé máy bay châu Âu có thể tăng tới 20% trong năm tới khi lợi thế từ các hợp đồng bảo hiểm giá nhiên liệu dần mất đi. Ảnh: Planetags.

Ryanair cho biết lợi nhuận của hãng đã giảm 15%, xuống còn 2,15 tỷ euro trong nửa đầu năm tài chính. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu đối với phần sản lượng không được bảo hiểm, chiếm khoảng 20% tổng lượng tiêu thụ, đã tăng gấp đôi.

Hãng hàng không giá rẻ này dự kiến chi phí nhiên liệu có thể tăng thêm 2 tỷ euro trong năm tới. Tuy nhiên, việc tăng giá vé trên các chặng bay ngắn khó có thể bù đắp hoàn toàn khoản chi phí phát sinh.

Áp lực nhiên liệu cũng khiến Ryanair phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Hồi tháng 9, hãng hạ mục tiêu vận chuyển hành khách cả năm từ 216 triệu xuống 214 triệu, nhằm hạn chế rủi ro từ phần nhiên liệu không được bảo hiểm giá trong mùa đông.

Ông O’Leary cho biết Ryanair và nhiều hãng hàng không khác tại châu Âu đang cắt giảm công suất khai thác trong mùa đông năm nay. Riêng Ryanair dự kiến quy mô hoạt động không tăng so với cùng kỳ năm trước, do hãng không muốn mở rộng khai thác khi phải mua nhiên liệu với giá cao.