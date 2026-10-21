Giá vàng xuống dưới 140 triệu đồng, năm 2027 có thể lên 186 triệu không?

Vàng SJC giảm sâu, người mua thua lỗ

Thị trường vàng trải qua giai đoạn biến động mạnh khi giá liên tục chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Sau những đợt tăng nóng đầu năm, kim loại quý bước vào chu kỳ điều chỉnh kéo dài, khiến nhiều người mua ở vùng giá cao đối mặt với khoản lỗ đáng kể.

Kể từ đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 2/3, giá vàng miếng SJC đã có thời điểm giảm mạnh, giá bán ra xuống khoảng 136 triệu đồng/lượng vào ngày 11/6. Sau khi phục hồi lên trên 150 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 8, vàng trong nước lại bước vào đợt giảm mới kéo dài gần 2 tháng.

Đến ngày 20/10, giá vàng SJC bán ra được ghi nhận ở mức 142,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chỉ còn 139,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu cũng giảm, với giá mua vào khoảng 138 triệu đồng/lượng và bán ra hơn 142 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 4 triệu đồng khiến người mua vàng chịu khoản lỗ ngay khi giao dịch nếu phải bán lại trong thời gian ngắn. Với những người mua ở vùng đỉnh đầu tháng 3, mức thua lỗ lớn hơn nhiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng gặp khó khăn khi nhiều lần không thể vượt qua vùng kháng cự 4.200 USD/ounce. Những thông tin từng được kỳ vọng hỗ trợ kim loại quý, từ bất ổn địa chính trị đến lo ngại về nợ công, chưa đủ sức tạo ra một đợt tăng bền vững.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là đồng USD mạnh lên. Sự suy yếu của đồng euro cùng những bất ổn tại châu Âu đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến đồng bạc xanh như một tài sản trú ẩn.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không tạo ra dòng thu nhập định kỳ. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm từng lên mức 5,733%/năm trước khi hạ xuống 5,418%/năm vào tối 20/10.

Dù vậy, giá vàng thế giới chưa xuất hiện một đợt bán tháo kéo dài. Mỗi khi lùi xuống dưới 4.100 USD/ounce, kim loại quý thường nhanh chóng phục hồi. Điều này cho thấy lực cầu ở vùng giá thấp vẫn hiện hữu, dù nhà đầu tư chưa sẵn sàng mua đuổi khi các biến số vĩ mô còn bất lợi.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt đã phần nào giảm áp lực đối với vàng. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ những tháng cuối năm vẫn là yếu tố có thể khiến giá kim loại quý tiếp tục biến động mạnh.

Giá vàng SJC tiếp tục giảm. Ảnh: HH

Giá vàng có thể chạm 6.000 USD/ounce năm 2027?

Trong ngắn hạn, triển vọng giá vàng vẫn đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và cản trở. Lạm phát dai dẳng, giá năng lượng cao và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao có thể tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Theo các số liệu thị trường được cung cấp, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 82,8%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được thị trường định giá lên tới 93,6%. Nếu Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, tạo sức ép lên vàng.

Tuy nhiên, bức tranh trung và dài hạn có thể khác biệt đáng kể. Trong báo cáo mới công bố, Metals Focus, công ty nghiên cứu kim loại quý của Anh, dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce và tăng lên 5.330 USD/ounce vào năm 2027, tương ứng mức tăng khoảng 16%. Đáng chú ý, giá vàng có thể tiến sát 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2027 (tương đương khoảng 186 triệu đồng/lượng).

Theo ông Matthew Piggott, Giám đốc bộ phận Vàng và Bạc tại Metals Focus, giai đoạn điều chỉnh hiện nay chưa nhất thiết báo hiệu một chu kỳ giảm giá dài hạn. Lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức đang góp phần tạo vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce.

Có ba động lực quan trọng củng cố triển vọng dài hạn của vàng.

Thứ nhất, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD trong dự trữ và thanh toán quốc tế có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa tài sản. Khi các ngân hàng trung ương muốn giảm rủi ro tập trung vào một đồng tiền, vàng trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Thứ hai, nợ công và thâm hụt ngân sách tại nhiều nền kinh tế lớn gia tăng làm dấy lên lo ngại về sức mua của các đồng tiền pháp định trong dài hạn.

Thứ ba, triển vọng lãi suất trong những năm tới vẫn có khả năng chuyển biến theo hướng có lợi cho kim loại quý. Nếu lãi suất cao gây sức ép lên tăng trưởng và làm gia tăng nguy cơ suy thoái, Fed có thể phải chuyển sang nới lỏng chính sách.

Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc và Ấn Độ vào mùa cao điểm cuối năm có thể bổ sung lực đỡ cho thị trường. Ngược lại, xung đột địa chính trị kéo dài, đặc biệt khi đẩy giá năng lượng lên cao, có thể làm lạm phát tăng trở lại và buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Đối với thị trường Việt Nam, nếu giá vàng thế giới tiến lên vùng 5.330-6.000 USD/ounce trong năm 2027, giá vàng SJC sẽ tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng thực tế còn phụ thuộc tỷ giá USD/VND, nguồn cung vàng trong nước, chính sách quản lý thị trường và chênh lệch giữa giá vàng nội địa với quốc tế.

Bên cạnh đó, ngay cả khi xu hướng dài hạn thuận lợi, vàng vẫn có thể trải qua những nhịp điều chỉnh sâu.