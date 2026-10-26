Giá vàng vẫn dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trước thềm cuộc họp của Fed

Giá vàng vẫn dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên 26/10 sau khi trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến giá năng lượng.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoan ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 6 giờ 18 phút sáng 26/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay hầu như không đổi, đứng ở mức 3.996,80 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce sau khi mất hơn 4% giá trị trong tuần trước.

Thị trường hiện dự báo có khoảng 10% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tuần này. Tuy nhiên, áp lực lạm phát do giá năng lượng neo cao khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng cơ quan này có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất trước thời điểm cuối năm. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng, do đây là tài sản không sinh lời.

Kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026, giá vàng đã giảm khoảng 25% dưới tác động của các chính sách tiền tệ thắt chặt khi các nền kinh tế lớn nỗ lực kiềm chế lạm phát. Việc giá vàng trượt xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong tuần trước cũng một phần do xu hướng chuyển dịch dòng vốn từ các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sang trái phiếu. Nhiều nhà đầu tư đã bán tháo vàng để bù đắp các khoản lỗ trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, thị trường cũng đang theo dõi các diễn biến địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã hạ nhiệt từ mức cao nhất trong 6 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên kênh Fox News rằng ông sắp đưa ra quyết định về việc thỏa thuận hay tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,2% lên 53,98 USD/ounce, phục hồi một phần sau khi giảm 5,4% vào tuần trước. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi lên. Trong khi đó, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh, ghi nhận mức tăng nhẹ.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 26/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 136,8 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).