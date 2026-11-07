Giá vàng và dầu giảm, cổ phiếu AI phục hồi

Đồng USD mạnh lên gây sức ép lên giá vàng, trong khi dầu Brent hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 nhờ kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

AI chưa gây sức ép lớn lên việc làm

Theo The Wall Street Journal, Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao gần gấp ba lần dự báo 59.000 việc làm của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,1%, thấp hơn mức dự báo 4,2%.

Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ có kết quả tích cực. Ảnh: Reuters.

Kết quả này cho thấy thị trường lao động Mỹ có thể đã thoát khỏi giai đoạn trì trệ kéo dài từ giữa năm. Ông Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng tại EY-Parthenon, đánh giá báo cáo việc làm tháng 10 có kết quả đặc biệt tích cực.

Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh tạo thêm 70.000 việc làm, cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 15.000 việc làm mỗi tháng trong 12 tháng trước đó.

Đây là nhóm ngành bao gồm nhiều công việc văn phòng và dịch vụ chuyên môn, vốn được cho là có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ AI.

Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về khả năng AI nhanh chóng thay thế lao động văn phòng trên diện rộng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn ghi nhận kết quả kém tích cực. Ngành xây dựng mất 3.000 việc làm, trong đó có hoạt động xây dựng phi dân dụng, bao gồm các dự án trung tâm dữ liệu. Ngành thông tin giảm 1.000 việc làm, còn lĩnh vực tài chính tạo thêm 7.000 vị trí nhưng đang có dấu hiệu suy yếu.

Trong khi đó, ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục là động lực quan trọng của thị trường lao động khi bổ sung 42.000 việc làm.

Theo ông Samuel Tombs, nhà kinh tế trưởng tại Pantheon Macroeconomics ở Mỹ, lợi ích từ AI trong các lĩnh vực như sản xuất chưa đủ bù đắp tổn thất việc làm ở các ngành khác.

“Tôi nghĩ trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ là một trở ngại nhỏ, chứ không phải bức tranh đang xấu đi một cách nghiêm trọng”, ông nói.

Ông Tombs cũng nhận định đà phục hồi trong báo cáo việc làm một phần phản ánh sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trước đợt bán tháo hôm thứ Năm, cùng điều kiện tài chính tương đối thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, những biến động gần đây trên thị trường vốn có thể làm thay đổi môi trường này.

Cổ phiếu công nghệ phục hồi sau đợt bán tháo

Nhóm cổ phiếu công nghệ và AI đồng loạt phục hồi trong phiên thứ Sáu, giúp thị trường chứng khoán Mỹ ổn định trở lại sau đợt bán tháo khiến vốn hóa trên Nasdaq bốc hơi khoảng 2.500 tỷ USD trong phiên trước.

Cổ phiếu hưởng lợi từ làn sóng AI đã mất hơn một nửa mức tăng, trải qua đợt điều chỉnh sâu nhất từ trước đến nay. Đồ họa: Bloomberg.

Nasdaq Composite, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, tăng 1,1%, lấy lại một phần mức giảm sâu hôm thứ Năm. Trong khi đó, Dow Jones vẫn giảm 0,5%.

Những cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất trong tuần, bao gồm các công ty trung tâm dữ liệu như CoreWeave và nhà sản xuất chip Intel, Nvidia, Micron, ARM Holdings, đều phục hồi.

Trước đó, làn sóng bán tháo đã lan rộng trên thị trường quốc tế. Các chỉ số công nghệ tại châu Á giảm theo diễn biến trên Phố Wall.

Tại Tokyo, cổ phiếu SoftBank, một trong những nhà đầu tư lớn của OpenAI, mất 10%. Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng giảm hơn 1%.

Tuần này chứng kiến những phiên giao dịch đầy biến động. Ban đầu, thị trường phản ứng tích cực trước kết quả bầu cử, đẩy nhóm cổ phiếu blue-chip lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài. Phiên tăng điểm hôm thứ Tư nhanh chóng nhường chỗ cho đợt bán tháo mạnh trong ngày thứ Năm, khiến khoảng 2.500 tỷ USD vốn hóa thị trường trên Nasdaq Composite bốc hơi. Các chỉ số chính đồng loạt ghi nhận mức giảm trong một phiên mạnh nhất kể từ đợt lao dốc mang tên "Ngày Giải phóng" hồi tháng 4/2025.

Sàn giao dịch chứng khoán New York sau khi chuông mở cửa vang lên vào thứ Năm. Ảnh: Reuters.

Tâm lý thận trọng xuất hiện khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngành AI, đặc biệt là quy mô đầu tư ngày càng lớn vào trung tâm dữ liệu và chip bán dẫn.

Sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, câu hỏi đặt ra là liệu đợt bán tháo tuần này chỉ là một sự vấp ngã tạm thời, hay là sự khởi đầu của một quá trình đảo chiều kéo dài hơn.

Đồng USD tăng mạnh, gây sức ép lên giá vàng

Báo cáo việc làm tích cực của Mỹ cũng tác động đến thị trường kim loại quý. Giá vàng giảm 1% trong phiên thứ Sáu sau khi số liệu kinh tế củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo Reuters, lúc 18h54 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 4.074,36 USD/ounce. Trước đó trong phiên giao dịch, kim loại này đã giảm hơn 1% và chạm mức thấp nhất là 4.033,29 USD.

Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: Reuters.

Đồng USD tăng 0,7%, lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết giá vàng giảm mạnh ngay khi thị trường tiếp nhận báo cáo việc làm tích cực, nhưng sau đó bắt đầu tìm cách phục hồi. Theo ông, diễn biến này là phép thử đối với đà tăng của kim loại quý trong tuần.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 74,8%, cao hơn mức 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó gây sức ép lên nhu cầu đầu tư kim loại quý.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,3%, lên 51,92 USD/ounce; bạch kim tăng 0,5%, đạt 1.524,03 USD/ounce. Palladium giảm 1,6%, xuống 1.015 USD/ounce. Cả ba kim loại đều hướng tới một tuần tăng giá.

Dầu Brent hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020

Trên thị trường năng lượng, dầu Brent đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong hơn 6 năm khi kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt làm giảm lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông.

Trong phiên giao dịch biến động ngày thứ Sáu, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1 tăng 0,3%, tương đương 26 cent, lên 98,55 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,6%, tương đương 57 cent, lên 91,09 USD/thùng vào lúc 13h46 GMT.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York.Ảnh: Bloomberg.

Dù phục hồi nhẹ trong phiên, Brent vẫn hướng tới mức giảm khoảng 16% trong cả tuần. Đây sẽ là mức giảm theo tỷ lệ mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời là mức giảm tuyệt đối lớn nhất trong dữ liệu của LSEG kể từ năm 1988. WTI dự kiến mất khoảng 13%.

Đà giảm diễn ra sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng Washington có thể thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với Iran. Nếu xung đột được kiềm chế, hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông có thể phục hồi, bổ sung nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Những dấu hiệu dư cung cũng bắt đầu xuất hiện khi nhu cầu suy yếu và giá giao ngay của các loại dầu thô chuẩn tại Trung Đông trở lại mức trước xung đột.

Ông Janiv Shah, nhà phân tích thị trường dầu mỏ tại Rystad, cho biết thị trường vẫn chờ đợi một thỏa thuận chính thức liên quan đến Iran. Nếu chưa đạt được thỏa thuận, bất kỳ động thái leo thang nào từ các bên cũng có thể khiến triển vọng cung cầu trở nên khó đoán trở lại.