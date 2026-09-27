Giá vàng tuần tới: Thị trường kỳ vọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng

Giá vàng trải qua thêm một tuần giao dịch khó khăn khi những nỗ lực ổn định trên ngưỡng 4.350 USD/oz vào đầu tuần bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường cứng rắn và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng cũng như xung đột Mỹ - Iran.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 4.383,44 USD/oz vào tối Chủ nhật và có thời điểm tăng khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi những diễn biến ngoại giao tại Trung Đông cùng phần bù rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại, với giá vàng thiết lập mức cao nhất tuần tại 4.387,51 USD/oz vào tối Chủ nhật trước khi bên bán giành lại quyền kiểm soát.

Kim loại quý tiếp tục chịu sức ép trong ngày thứ Hai và thứ Ba khi chứng khoán tăng, lợi suất trái phiếu đi lên và đồng USD mạnh hơn làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Vàng nỗ lực ổn định vào giữa tuần, nhưng những phát biểu cứng rắn từ Fed cùng lo ngại lạm phát dai dẳng khiến thị trường tiếp tục tập trung vào khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất sau khi Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước.

Áp lực bán gia tăng trong ngày thứ Tư và thứ Năm khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lợi suất. Giá vàng giao ngay giảm xuống dưới 4.300 USD/oz và sau đó chạm mức thấp nhất tuần tại 4.244,63 USD/oz trong ngày thứ Năm, trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện quanh vùng thấp của biên độ giao dịch trong tuần.

Giá vàng phục hồi nhẹ trong ngày thứ Sáu khi giá dầu giảm nhờ những kỳ vọng mới về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận có thể mở lại eo biển Hormuz. Đồng USD cũng suy yếu, trong khi lực mua bắt đáy quay trở lại thị trường kim loại.

Tuy nhiên, đà phục hồi của vàng vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng. Giá vàng giao ngay không thể lấy lại ngưỡng 4.300 USD/oz trước khi kết thúc tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia phân tích chưa có quan điểm rõ ràng về xu hướng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm nghiêng về tăng giá bất chấp diễn biến yếu của vàng trong tuần qua.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 14 chuyên gia có 5 chuyên gia (36%) dự báo giá vàng tăng, 4 chuyên gia (29%) dự báo giảm, 5 chuyên gia còn lại (36%) nhận định kim loại quý này sẽ đi ngang nhưng trong biên độ biến động mạnh.

Trong khi đó, khảo sát với 152 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 86 người (57%) kỳ vọng giá tăng, 35 người khác (23%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 31 nhà đầu tư còn lại (20%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới khi cho rằng kỳ vọng của thị trường đối với Fed đã tiến gần đến mức cực hạn và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố của Mỹ có thể củng cố nhận định này.

Theo ông Chandler, Mỹ sẽ công bố chỉ số giảm phát PCE tháng 8, trong đó có một điều chỉnh về phương pháp tính có thể làm giảm phần nào mức lạm phát được ghi nhận, trong khi tăng trưởng việc làm tháng 9 có vẻ yếu hơn tháng 8. Tuy nhiên, ông cho rằng vàng vẫn cần vượt 4.400 USD/oz để tạo ra diễn biến thực sự đáng chú ý.

Cùng dự báo giá tăng, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com lưu ý, giá vàng tương lai tháng 12 đang ở trạng thái quá bán trên biểu đồ ngày ngắn hạn. Dù vậy, ông cảnh báo thị trường có thể duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Về các yếu tố cơ bản, ông Newsom cho rằng bức tranh chưa có nhiều thay đổi khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng do lạm phát, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Asset Strategies International, cũng dự báo giá vàng tăng. Theo ông, các nhà đầu tư đang dần nhận ra Fed chỉ có thể nâng lãi suất đến một mức nhất định trong bối cảnh chi phí trả nợ hiện vào khoảng 1.600 tỷ USD mỗi năm, tương đương 4% của 40.000 tỷ USD.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng phần lớn sự suy yếu gần đây của vàng có thể được lý giải bởi lợi suất tăng lên mức cao. Khi lợi suất một lần nữa vượt 5%, vàng chịu sức ép, trong khi đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm lực cản đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Button lưu ý rằng dù lợi suất đã vượt 5%, vàng vẫn duy trì quanh 4.300 USD/oz. Theo ông, thị trường có thể cần thêm thời gian để tích lũy sau đợt tăng rất mạnh từ 2.000 USD lên trên 5.000 USD/oz trong những tháng đầu năm. Vùng 4.000 USD/oz cũng đã chứng tỏ là một ngưỡng hỗ trợ khá vững, trong khi các động lực dài hạn đối với vàng vẫn được duy trì.

Ông Button cho rằng mức lợi suất cao nhất trong nhiều thập kỷ đang tạo ra sự cạnh tranh đối với vàng. Những nhà đầu tư vốn đã tin tưởng vào kim loại quý có thể tiếp tục mua, nhưng những người phải lựa chọn giữa vàng và mức lợi suất phi rủi ro khoảng 5% sẽ đứng trước một quyết định khó khăn hơn.

Trong thời gian tới, ông Button cho rằng thị trường sẽ tập trung mạnh vào các dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, thay vì chỉ chú ý đến bảng lương phi nông nghiệp - chỉ báo mà ông cho rằng có độ trễ lớn – ông quan tâm nhiều hơn đến các dữ liệu khảo sát, đặc biệt là ISM dịch vụ. Theo ông, một báo cáo việc làm mạnh có thể khiến thị trường củng cố đánh giá về sức khỏe của nền kinh tế và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Ở chiều thận trọng hơn, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới do áp lực từ lợi suất chưa sớm biến mất và thị trường trái phiếu vẫn mong manh. Ông cho rằng một đợt tăng mạnh của lợi suất có thể kéo vàng xuống vùng đáy mới.

Dù vậy, ông Stanley vẫn duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn nếu vàng giữ được trên 4.000 USD/oz. Theo ông, vùng 4.100 USD/oz có thể là một ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý, sau khi từng đóng vai trò kháng cự trước khi giá bứt phá vào tháng 8.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cũng tập trung vào diễn biến của thị trường trái phiếu và tình hình Iran thay vì các tín hiệu trên biểu đồ giá. Theo ông, triển vọng của vàng hiện chưa thực sự rõ ràng khi thị trường vẫn phải đánh giá đồng thời diễn biến xung đột Iran và hướng đi của lãi suất.

Ông Grady cho rằng lợi suất cao có thể không còn hạn chế đà tăng của vàng mạnh như trong quá khứ bởi diễn biến trên thị trường trái phiếu hiện chịu tác động của nhiều yếu tố. Ngoài tình hình Iran, ông đề cập đến vấn đề nợ và hoạt động phát hành trái phiếu liên quan đến lĩnh vực AI. Theo Grady, việc Google chào bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất 6,4% tạo ra sự cạnh tranh với thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ.

“Điều đang diễn ra hiện nay là vàng đang cố gắng tìm điểm cân bằng”, ông Grady nói. Theo ông, thị trường đang phải đánh giá một động lực mới, khi lãi suất cao hơn không nhất thiết đồng nghĩa vàng không thể tiếp tục tăng.

Trong ngắn hạn, ông Grady vẫn kỳ vọng giá vàng chịu thêm sức ép trong môi trường lãi suất và lợi suất cao, song cho rằng một nhịp giảm có thể giúp kiểm chứng sức mạnh thực sự của thị trường. Ông dẫn lại diễn biến trước đó khi vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/oz nhưng nhanh chóng thu hút lực mua hỗ trợ mạnh.

Theo ông Grady, phản ứng hiện tại của thị trường phần nào vẫn dựa trên quan niệm truyền thống rằng lãi suất tăng sẽ khiến vàng giảm. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường đang xuất hiện những động lực mới và khi các yếu tố này được hấp thụ đầy đủ hơn, giá vàng có thể bắt đầu tăng trở lại.

Cũng giữ quan điểm thận trọng, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro cho biết, vàng kết thúc tuần trong thế yếu sau khi giảm trở lại xuống dưới 4.300 USD/oz. Trong tuần, giá có thời điểm xuống dưới 4.250 USD/oz rồi phục hồi từ vùng hỗ trợ này, tương tự tuần trước. Tuy nhiên, vàng vẫn nằm dưới đường trung bình động 50 ngày và đường hỗ trợ của xu hướng tăng hình thành từ tháng 7.

Theo ông Kuptsikevich, áp lực chủ yếu đến từ triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Trong tuần, mức kỳ vọng bình quân gia quyền của thị trường đối với lãi suất sau một năm tăng lên 4,77% và có thời điểm vượt 4,80% trong ngày thứ Năm, so với 4,68% một tuần trước và 4,05% một tháng trước. Kịch bản có xác suất trên 50% hiện là Fed sẽ tăng lãi suất bốn lần trong 12 tháng tới.

Ông Kuptsikevich lưu ý Fed từng duy trì lãi suất trên các mức này từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và từ tháng 5/2006 đến tháng 8/2007 khi đối phó với tình trạng nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.

Theo ông, một vài năm trước, lãi suất cao hơn không ngăn được giá vàng tăng, trong khi trước cuộc khủng hoảng tài chính, vàng nhìn chung đi ngang trong giai đoạn lãi suất cao. Một trường hợp khác là giai đoạn 1994-2001, khi vàng chịu sức ép trong phần lớn thời gian Fed duy trì lãi suất trên 5%. Tuy nhiên, Kuptsikevich cho rằng trường hợp này không hoàn toàn mang tính đại diện bởi khi đó Mỹ chưa có mức thâm hụt ngân sách đủ lớn để đòi hỏi một thị trường trái phiếu chính phủ có quy mô như hiện nay.

Ở nhóm trung lập, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng về thị trường tại SIA Wealth Management cho biết, ông chưa nghiêng về hướng tăng hay giảm trong tuần tới do không nhìn thấy nhiều chất xúc tác lớn đối với giá vàng.

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu về việc làm, cùng các chỉ báo phản ánh hoạt động của lĩnh vực sản xuất và sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ.

Sáng sớm thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Sau đó, vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ, Mỹ sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng và số liệu việc làm trống JOLTS.

Sáng thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, cùng số liệu GDP quý II cuối cùng của Mỹ và chỉ số PCE.

Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 9, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tuần dữ liệu kinh tế sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9.