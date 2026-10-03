Giá vàng tuần tới: Phục hồi hay tiếp tục chịu sức ép?

Giá vàng giảm mạnh trong tuần này khi áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục nâng lãi suất lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Ngay cả báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến công bố hôm thứ Sáu cũng không thể tạo động lực tăng bền vững cho kim loại quý.

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở mức 4.277,90 USD/oz vào tối Chủ nhật. Sang thứ Hai, vàng có một nhịp tăng ngắn, đưa giá lên mức cao nhất tuần là 4.280,56 USD/oz, trước khi lực bán chiếm ưu thế. Đà giảm tăng tốc khi giá dầu đi lên do xung đột Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng và đồng USD mạnh hơn làm suy giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lợi suất.

Giá vàng tìm cách ổn định trong phiên thứ Ba sau khi số liệu việc làm còn trống tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt và niềm tin người tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn hạn chế khi thị trường tiếp tục tính đến rủi ro Fed có thể thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất.

Áp lực bán quay trở lại trong phiên thứ Tư khi đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn ở mức cao, khiến giá vàng giao ngay tiếp tục bị ghìm gần vùng thấp của biên độ giao dịch gần đây.

Kim loại quý chỉ nhận được lực hỗ trợ hạn chế trong phiên thứ Năm, sau đó giảm xuống mức thấp nhất tuần là 4.110,95 USD/oz khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế trước báo cáo việc làm tháng 9.

Dữ liệu bảng lương công bố hôm thứ Sáu đã mang lại lực hỗ trợ đáng kể đầu tiên cho vàng trong tuần. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 10, đồng thời kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu đi xuống.

Tuy nhiên, sau khi không thể duy trì trên 4.200 USD/oz, giá vàng giao ngay nhanh chóng giảm mạnh trở lại trong phần còn lại của phiên thứ Sáu. Kim loại quý khép lại tuần giao dịch ở mức chỉ cao hơn khoảng 15 USD so với đáy của phiên, trước khi bước vào cuối tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia đang tiến sát tới trạng thái đa số dự báo giảm giá, trong khi các nhà đầu tư cá nhân đã không còn duy trì quan điểm nghiêng về tăng giá như kể từ cuối tháng 7.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 13 chuyên gia có 3 chuyên gia (23%) dự báo giá vàng tăng, 6 chuyên gia (46%) dự báo giảm, 4 chuyên gia còn lại (31%) cho biết khó dự báo hướng đi của vàng hoặc kỳ vọng giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát với 182 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 85 người (47%) kỳ vọng giá tăng, 60 người khác (33%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 37 nhà đầu tư còn lại (20%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, là một trong những chuyên gia nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới. Theo ông, những tín hiệu từ lãnh đạo Fed, gồm Jefferson và Williams, cho thấy Fed có thể kiên nhẫn hơn thị trường trong vấn đề nâng lãi suất vào tháng 10, trong khi báo cáo việc làm Mỹ yếu càng củng cố khả năng này.

Lãi suất giảm đã hỗ trợ vàng trước cuối tuần, giúp giá lấy lại mốc 4.200 USD/oz. Ông Chandler cho rằng nếu vượt vùng 4.280-4.300 USD/oz, thị trường sẽ có thêm cơ sở để tin rằng giá đã hình thành đáy.

Cũng đặt kỳ vọng vào khả năng Fed chưa vội tiếp tục thắt chặt chính sách, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cho rằng số liệu việc làm yếu đã mang lại thêm động lực cho vàng. Theo ông, dù đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao vẫn gây sức ép lên kim loại quý, báo cáo việc làm cùng với bình luận của Chủ tịch Fed New York Williams rằng không cần vội vàng tăng lãi suất đang khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ không nâng lãi suất trong tháng 10. Đây có thể là yếu tố giúp giá vàng tăng thêm.

Tuy nhiên, khả năng vàng duy trì một nhịp phục hồi rõ rệt vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, giữ quan điểm trung lập và cho biết đang tìm kiếm cơ hội mua trong tháng 10 trước khi bước vào giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1, thời điểm các yếu tố mùa vụ thuận lợi hơn.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cũng giữ quan điểm trung lập. Theo ông, tháng 10 thường có một giai đoạn thuận lợi kéo dài khoảng ba đến bốn tuần, có thể đưa giá vàng trở lại vùng 4.400-4.500 USD/oz.

Dù vậy, diễn biến của vàng sau báo cáo việc làm khiến ông Lusk chưa thực sự tin tưởng vào khả năng phục hồi. Ông tỏ ra thất vọng khi vàng không thể duy trì đà tăng dù số liệu bảng lương yếu đã làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất. Theo ông, trong bối cảnh giá dầu thô giảm, chứng khoán tăng và đồng USD chịu sức ép, vàng đáng lẽ phải được hỗ trợ, nhưng phản ứng tích cực ban đầu nhanh chóng mất đi khi lợi suất tăng trở lại.

Điều khiến ông Sean Lusk lo ngại hơn là vàng đang phản ứng tiêu cực trước những thông tin vốn được xem là hỗ trợ giá. Theo ông, điều này cho thấy các nhịp tăng đang ngày càng khó duy trì. Vì vậy, dù yếu tố mùa vụ tháng 10 có thể tạo cơ hội phục hồi, ông cho rằng cần chờ thị trường ổn định sau cuối tuần và theo dõi thêm diễn biến địa chính trị trước khi đánh giá rõ hơn triển vọng tuần tới.

Sự thận trọng này rõ nét hơn trong nhóm chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục chịu sức ép. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, bước đi tiếp theo của vàng nhiều khả năng vẫn là giảm. Theo ông, kim loại quý đang thể hiện khả năng chống chịu đáng chú ý trước lợi suất cao, giá dầu mạnh và đồng USD tăng - sự kết hợp thông thường sẽ tạo ra những lực cản lớn đối với vàng. Tuy nhiên, Day cho rằng đà giảm có thể không kéo dài, bởi việc chiến tranh kết thúc có thể khiến đồng USD nối lại xu hướng giảm, trong khi Fed tạm dừng tăng lãi suất sẽ mang lại phần nào lực đỡ cho vàng.

Trong khi đó, Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, tập trung nhiều hơn vào diễn biến của lợi suất. Theo ông, thông báo của Chính phủ Mỹ về việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm góp phần kiềm chế giá dầu diesel và xăng là nguyên nhân chính khiến vàng không thể tăng sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Sau thông tin này, lãi suất tăng trở lại và hàng hóa trên diện rộng đồng loạt đi xuống.

Pavilonis cho rằng triển vọng tăng của kim loại quý vẫn bị hạn chế chừng nào lợi suất chưa giảm rõ rệt. Vì vậy, ông dự báo giá vàng trong tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì trạng thái yếu.

Cùng nghiêng về kịch bản giảm, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, lưu ý vàng đã giảm trong 5/6 tuần gần nhất, có thời điểm xuống dưới 4.100 USD/oz, trong khi những nỗ lực phục hồi sau đó đều gặp lực bán quanh 4.200 USD/oz. Theo ông, dường như các nhà đầu tư đang chuyển vốn từ vàng sang trái phiếu sau những đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu.

Alex Kuptsikevich cho rằng nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán suy yếu, vàng có thể chịu thêm áp lực và quay trở lại kiểm tra vùng 4.000 USD/oz. Ở chiều ngược lại, những biện pháp kịp thời từ châu Âu có thể khôi phục sự quan tâm của giới đầu cơ và nhà đầu tư, qua đó tạo điều kiện cho một làn sóng tăng mới của giá vàng.

Tuần tới sẽ khá thưa thớt về dữ liệu kinh tế, song các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi những chỉ báo quan trọng về lĩnh vực dịch vụ và niềm tin người tiêu dùng, cũng như biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), cuộc họp mà Fed đã nhất trí nâng lãi suất.

Trong bối cảnh không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố, các nhà kinh tế dự báo những rủi ro địa chính trị nổi bật sẽ chi phối diễn biến giá. Một số báo cáo kinh tế quan trọng có thể gây biến động thị trường gồm Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM), biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed và khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Sáng thứ Hai, ISM sẽ công bố PMI dịch vụ tháng 9. Sau số liệu bảng lương yếu, các nhà kinh tế sẽ đặc biệt chú ý đến thành phần việc làm trong báo cáo này.

Đến chiều thứ Tư, giới giao dịch sẽ nghiên cứu kỹ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed để tìm kiếm manh mối về tương quan giữa các quan điểm “diều hâu” và “bồ câu” trong FOMC.

Sáng thứ Năm, số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố. Tuần giao dịch khép lại vào sáng thứ Sáu với khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan.