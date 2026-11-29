Giá vàng trải qua một đợt bán tháo mạnh trước khi phục hồi đáng kể trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Lực mua bắt đáy và sự suy yếu của đồng USD đã giúp kim loại quý phục hồi sau đợt giảm sâu của tuần trước, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế tích cực, áp lực lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong 15 tháng.

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần giao dịch ở mức 3.532,80 USD/oz vào tối Chủ nhật, sau đó tăng mạnh trong phiên thứ Hai khi đồng USD rời khỏi các mức đỉnh gần đây và lực mua quay trở lại sau khi giá vàng lao dốc về gần ngưỡng 3.500 USD/oz trong tuần trước.

Đà phục hồi đưa giá vàng trở lại trên ngưỡng 3.600 USD/oz và thiết lập mức cao nhất tuần tại 3.689,08 USD/oz trong phiên thứ Hai. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng quay trở lại khi giới giao dịch điều chỉnh vị thế trước thời điểm công bố các báo cáo về lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ vào thứ Tư.

Đà phục hồi suy yếu trong phiên thứ Ba sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11 tăng lên 103,3 điểm, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ và làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên thứ Tư sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP quý III được điều chỉnh tăng lên 4,3%. Những dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12.

Sau khi các số liệu được công bố, giá vàng giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 3.500 USD/oz và chạm mức thấp nhất tuần tại 3.426,35 USD/oz trong phiên thứ Tư, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Tuy nhiên, giá vàng phục hồi vào cuối phiên thứ Tư khi nhóm cổ phiếu công nghệ ổn định trở lại và các nhà đầu tư đóng vị thế bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Thị trường kim loại quý sau đó giao dịch khá trầm lắng trong phiên thứ Năm trước khi tăng mạnh trở lại vào thứ Sáu. Sự suy yếu của đồng USD, nhu cầu vàng vật chất phục hồi tại Trung Quốc và tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán đã hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý, bất chấp kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng có thời điểm vượt ngưỡng 3.680 USD/oz trước khi đà tăng suy yếu do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại.

Sau khi rời khỏi mức đỉnh thiết lập vào buổi sáng, giá vàng giao ngay thu hẹp đà tăng, giao dịch ngay trên ngưỡng 3.650 USD/oz vào chiều thứ Sáu, qua đó duy trì mức tăng trong cả tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Kết quả khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của giới chuyên gia đã cải thiện sau khi giá vàng phục hồi trở lại trên ngưỡng 3.500 USD/oz. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về triển vọng giảm giá, bất chấp đà phục hồi mạnh vào cuối tuần.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 15 chuyên gia có 6 chuyên gia (40%) dự báo giá vàng tăng, 5 chuyên gia (33%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 4 chuyên gia còn lại (27%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 159 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 57 người (36%) kỳ vọng giá tăng, 68 người khác (43%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 34 nhà đầu tư còn lại (21%) dự đoán rằng giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy hoặc khả năng tăng và giảm giá tương đối cân bằng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết: “Giá vàng ghi nhận mức thấp nhất trong năm vào thứ Tư, ngay dưới ngưỡng 3.427 USD/oz. Sau đó, giá phục hồi và có thời điểm vượt 3.685 USD/oz trong phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng chững lại trước khi tiếp cận mức đỉnh của tuần, được thiết lập hôm thứ Hai, quanh ngưỡng 3.690 USD/oz”.

Theo ông Chandler, các chỉ báo động lượng đang chuyển biến theo hướng tích cực, trong khi vùng kháng cự gần nhất của giá vàng giao ngay nằm trong khoảng 3.700 - 3.705 USD/oz.

Cùng quan điểm lạc quan, ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng xét về mặt kỹ thuật, vàng đã rơi vào trạng thái quá bán trong ngắn hạn và một nhịp phục hồi đang dần hình thành. Động lực phục hồi đến từ sự kết hợp giữa việc hoạt động thanh lý bắt buộc các vị thế mua dần kết thúc, đóng vị thế bán khống và lực mua bắt đáy. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh cho đến cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh các tín hiệu kỹ thuật, diễn biến của thị trường chứng khoán cũng được xem là yếu tố quan trọng đối với triển vọng phục hồi của kim loại quý.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận Chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho biết hệ số tương quan giữa giá vàng và thị trường chứng khoán đã tiến sát mức 1 trong tuần qua. Sau khi tâm lý thị trường suy giảm mạnh vào đầu tuần, đà phục hồi ngày càng được củng cố trong những phiên cuối tuần.

Ngoài ra, các yếu tố mùa vụ đang dần trở nên thuận lợi đối với vàng khi thị trường bước vào mùa cưới và lễ hội tại Ấn Độ, tiếp đến là lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và ngày lễ Tình nhân. Nếu xu hướng tăng theo mùa của vàng và thị trường chứng khoán cùng phát huy tác dụng, đây sẽ là động lực hỗ trợ kép đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Button cũng lưu ý những đồn đoán về khả năng các quỹ đầu tư quốc gia tại Trung Đông đang bán vàng, qua đó tạo sức ép lên giá kim loại quý.

Đối với triển vọng chính sách tiền tệ, vị chuyên gia này cho rằng Fed đang phát đi một số tín hiệu giúp thị trường phần nào yên tâm. Mặc dù lạm phát vẫn ở mức 3,8%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, Fed không nhất thiết phải duy trì chính sách thắt chặt quyết liệt cho đến khi lạm phát thực sự trở về mức mục tiêu.

Dù vậy, áp lực từ thuế quan, tiền lương và chi phí nhiên liệu vẫn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến giá cả hàng hóa. Theo ông Button, nếu hòa bình được thiết lập tại Iran, thị trường có thể loại bỏ kỳ vọng về một đợt nâng lãi suất.

Cũng đánh giá tích cực về triển vọng phục hồi, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích độc lập về kim loại quý, đồng thời là nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng đợt giảm giá kéo dài của vàng kể từ mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1 nhiều khả năng đã kết thúc.

Tuy nhiên, kim loại quý có thể tiếp tục dao động trong vùng tích lũy cho đến khi Fed chỉ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và phát đi những tín hiệu bớt cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Theo ông Colombo, vùng 3.200 - 3.500 USD/oz là vùng hỗ trợ mạnh, bởi đây là khu vực giá vàng từng tích lũy từ khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 9/2025, trước khi bước vào đợt tăng mạnh trong mùa thu cùng năm.

Giá vàng đã phục hồi từ vùng hỗ trợ này sau khi rơi vào trạng thái quá bán, thể hiện qua chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo dao động khác. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán trong những phiên gần đây cũng giúp giảm bớt áp lực thanh lý vị thế trên thị trường kim loại quý.

Mặc dù không loại trừ khả năng giá vàng kiểm định lại vùng hỗ trợ, ông Colombo kỳ vọng thị trường sẽ ổn định quanh các mức giá hiện nay, sau đó vượt trở lại vùng 3.900 - 4.100 USD/oz. Việc chinh phục vùng kháng cự này sẽ là tín hiệu quan trọng xác nhận sức mạnh của xu hướng phục hồi.

Vị chuyên gia này cũng kỳ vọng vàng có thể ghi nhận một đợt tăng giá dịp Giáng sinh sau khi thị trường hấp thụ quyết định lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed.

Mặc dù giá vàng đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực, một số chuyên gia vẫn cho rằng thị trường cần thêm thời gian để xác lập vùng đáy và xác nhận xu hướng đảo chiều.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

“Thị trường sẽ cần thêm thời gian để xác lập vùng đáy và phục hồi. Đà tăng trong phiên thứ Hai nhiều khả năng chủ yếu xuất phát từ hoạt động đóng vị thế bán khống. Tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng, nhưng thị trường trước hết cần trải qua một đợt thanh lọc”, ông Adrian Day nhận định.

Theo vị chuyên gia này, việc chiến tranh kết thúc, kéo theo sự suy yếu của đồng USD và giảm bớt lo ngại về lạm phát, hoặc những tín hiệu từ cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Fed có thể trở thành chất xúc tác cho sự phục hồi của vàng. Tuy nhiên, thị trường vẫn có khả năng trải qua một đợt bán tháo cuối cùng trước khi xu hướng đảo chiều được xác lập.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Nicholas Frappell, Trưởng bộ phận Thị trường định chế toàn cầu tại ABC Refinery, cho rằng sự phục hồi gần đây chủ yếu xuất phát từ việc giá vàng thoát khỏi trạng thái quá bán, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ đà phục hồi của cổ phiếu Nvidia. Tuy nhiên, những yếu tố cơ bản dẫn đến đợt giảm giá của kim loại quý vẫn chưa thay đổi, khiến triển vọng phục hồi bền vững còn nhiều bất định.

Trái với những kỳ vọng về khả năng phục hồi, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành tại Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

“Chừng nào làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), chưa chấm dứt, vàng vẫn sẽ bị bán ra để đáp ứng các yêu cầu bổ sung ký quỹ”, ông Checkan cho biết.

Mặc dù đánh giá vàng đang được giao dịch ở mức thấp hơn giá trị hợp lý, vị chuyên gia này cho rằng triển vọng thị trường khó đảo chiều cho đến khi quá trình điều chỉnh của nhóm cổ phiếu AI kết thúc.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng khẩu vị rủi ro trên các thị trường tài chính tiếp tục suy giảm, chủ yếu do kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn, trong khi những lo ngại về triển vọng kinh tế và mức định giá doanh nghiệp ngày càng gia tăng.

Theo ông, giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm về vùng 3.300 USD/oz, nơi thị trường từng trải qua giai đoạn tích lũy kéo dài trong năm 2025. Thậm chí, không loại trừ khả năng giá vàng sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng 3.000 USD/oz, khu vực gần đường trung bình động 200 tuần, từng là điểm tựa cho những đợt tăng giá mạnh trong các năm 2018 và 2022.

Xét về các yếu tố cơ bản, ông Kuptsikevich cho rằng rất khó kỳ vọng giá vàng đảo chiều khi Fed chưa có sự thay đổi rõ rệt trong lập trường chính sách tiền tệ.

Nhìn chung, mặc dù những tín hiệu quá bán và sự phục hồi của thị trường chứng khoán đang tạo điều kiện để giá vàng lấy lại đà tăng, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Diễn biến của thị trường chứng khoán, áp lực thanh lý vị thế và đặc biệt là quyết định lãi suất cùng thông điệp chính sách tại cuộc họp tháng 12 của Fed sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Tuần tới, tâm điểm của lịch công bố dữ liệu kinh tế là báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Bên cạnh dữ liệu thị trường lao động, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi một số chỉ báo quan trọng về hoạt động sản xuất và tâm lý người tiêu dùng.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý sẽ bắt đầu được công bố vào sáng thứ Ba, với chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 11 của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), cùng báo cáo về số lượng việc làm còn trống (JOLTS). Tiếp đó, vào thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận báo cáo việc làm phi nông nghiệp khu vực tư nhân của ADP.

Sáng thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần sẽ được công bố, tiếp theo là chỉ số PMI ngành dịch vụ của ISM.

Tuần giao dịch sẽ khép lại vào thứ Sáu với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 12 của Đại học Michigan.