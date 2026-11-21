Giá vàng tiếp tục trải qua một tuần giảm mạnh khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong khi đó, làn sóng bán tháo ngày càng sâu rộng trên thị trường chứng khoán, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động bán thanh lý trên diện rộng, đẩy giá kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.869,30 USD/oz. Sau đợt giảm mạnh trong tuần trước đó, giá vàng có thời điểm nỗ lực ổn định trở lại và thiết lập mức cao nhất tuần tại 3.901,40 USD/oz trong phiên thứ Hai. Tuy nhiên, đà phục hồi nhanh chóng suy yếu khi thị trường tiếp tục phản ánh kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. Trong khi đó, những lo ngại dai dẳng về lạm phát cùng căng thẳng chưa hạ nhiệt liên quan đến Iran và eo biển Hormuz cũng không tạo được nhiều lực hỗ trợ cho giá vàng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Ba sau khi doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,2%, trong khi chi tiêu tiêu dùng cốt lõi tăng mạnh hơn vẫn không thể xoa dịu những lo ngại về lạm phát.

Đến thứ Tư, giá vàng giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/oz khi đồng USD tăng giá. Đà giảm tiếp tục gia tăng sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn kiên định với định hướng tiếp tục thắt chặt tiền tệ, trong đó một số quan chức cân nhắc khả năng nâng lãi suất mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Giá vàng tiếp tục đi xuống trong phiên thứ Năm, bất chấp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng lên 203.000 và chỉ số hoạt động sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia giảm mạnh xuống 6,3 điểm. Nguyên nhân là áp lực giá đầu vào vẫn ở mức cao, tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed sẽ có thêm những đợt nâng lãi suất.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên thứ Sáu khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, ngày càng sâu rộng. Diễn biến này khiến các nhà đầu tư phải bán thanh lý các vị thế kim loại quý để bù đắp thua lỗ ở những thị trường khác.

Giá vàng giao ngay cuối cùng đã chạm mức thấp nhất tuần tại 3.502,93 USD/oz ngay trước 14h trong phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, lực mua xuất hiện vào cuối phiên đã giúp giá vàng phục hồi khoảng 35 USD so với mức đáy này trước khi khép lại tuần giao dịch.

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế sau khi giá vàng giảm xuống vùng 3.500 USD/oz. Trong khi đó, tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tăng tiếp tục suy giảm khi làn sóng bán kim loại quý ngày càng mạnh.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 15 chuyên gia có 4 chuyên gia (27%) dự báo giá vàng tăng, 9 chuyên gia (60%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 2 chuyên gia còn lại (13%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 207 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 74 người được hỏi (36%) kỳ vọng giá tăng, 95 người khác (46%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 38 nhà đầu tư còn lại (18%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang hoặc cho rằng khả năng tăng và giảm tương đương nhau.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, tiếp tục dự báo giá vàng giảm. Theo ông, dù các yếu tố cơ bản có thể hỗ trợ giá vàng, nhà đầu tư không nên đi ngược xu hướng hiện tại.

“Xét về các yếu tố cơ bản, tôi cho rằng giá vàng đáng lẽ phải tăng. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thị trường số một của tôi, không nên đi ngược xu hướng. Vì vậy, tôi vẫn dự báo giá vàng tiếp tục giảm cho đến khi xuất hiện tín hiệu chứng minh điều ngược lại”, ông nhận định.

Ông Newsom cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ thị trường về dài hạn, nhưng chưa chắc đủ sức đảo ngược xu hướng trong ngắn hạn.

Cùng nghiêng về xu hướng giảm, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cảnh báo nếu ngưỡng 3.500 USD/oz đối với vàng giao ngay, tương ứng 3.573 USD/oz trên thị trường tương lai, không được giữ vững, giá vàng có thể nhanh chóng giảm thêm 300 USD.

Theo ông Lusk, đà giảm hiện nay xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng, gồm tỷ trọng đầu tư vào kim loại quý ở mức cao, các vị thế mua bị mắc kẹt, nguy cơ Fed tiếp tục nâng lãi suất và làn sóng bán tháo cổ phiếu khiến nhà đầu tư buộc phải thanh lý tài sản để giảm rủi ro.

Ông cho rằng nếu giá vàng tiếp tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vùng 3.256–3.280 USD/oz có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Với diễn biến hiện tại, chuyên gia này nhận định nhà đầu tư nên chờ đến tháng 12, ngay trước cuộc họp của Fed, để cân nhắc thời điểm mua vào.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng sự suy yếu của giá vàng không chỉ bắt nguồn từ đồng USD hay hoạt động bán thanh lý trên thị trường chứng khoán mà còn liên quan đến kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt.

Theo ông, khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan ghi nhận kỳ vọng lạm phát giảm mạnh, trong khi giá nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là năng lượng, đã hạ đáng kể so với mức đỉnh. Diễn biến này khiến vai trò phòng ngừa lạm phát của vàng trở thành yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.

“Tôi vẫn nghiêng về xu hướng giảm trong tuần tới. Đây sẽ là tuần giao dịch có thanh khoản thấp, vì vậy quan điểm của tôi là trung lập đến tiêu cực. Tôi không cho rằng đây là thời điểm lực mua sẽ xuất hiện đủ mạnh để bảo vệ giá vàng”, ông nhận định.

Theo ông Cieszynski, vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo của vàng nằm trong khoảng 3.200–3.400 USD/oz. Ông cho rằng giá có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng giao dịch cũ trước khi xuất hiện lực mua hỗ trợ rõ rệt hơn.

Đồng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng tiếp tục chịu sức ép trong tuần tới. Theo ông, hoạt động giảm đòn bẩy tài chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán bị bán tháo mạnh đang khiến cả vàng và cổ phiếu đồng loạt suy yếu.

Ông Kuptsikevich cho rằng vàng thường có diễn biến tích cực hơn khi xuất hiện tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chưa bước vào giai đoạn này. Giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng tích lũy hình thành trong giai đoạn tháng 4–8/2025 và kiểm tra đường trung bình động 200 tuần trước khi có điều kiện thuận lợi để nối lại xu hướng tăng.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng đợt bán tháo đã diễn ra quá mức và giá vàng có khả năng phục hồi trong tuần tới.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng tăng trở lại do áp lực bán đã trở nên quá mức.

“Giá vàng đã bị bán tháo quá đà và nhiều khả năng sẽ phục hồi trong tuần tới. Tuy nhiên, nếu thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính, giá vàng vẫn có thể giảm thêm do nhà đầu tư buộc phải bán kim loại quý để đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ cho các tài khoản đầu tư cổ phiếu sử dụng đòn bẩy”, ông nhận định.

Theo ông Checkan, những yếu tố bất lợi như lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed nâng lãi suất phần lớn đã được phản ánh vào giá.

Cùng kỳ vọng giá vàng tăng, ông Norman Liebke, chuyên gia phân tích ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng đợt bán tháo vàng và bạc có thể đã đi quá xa.

“Giá vàng và bạc gần đây chịu sức ép đáng kể từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động bán tháo có thể đã đi quá xa, mở ra khả năng phục hồi nếu kỳ vọng lãi suất ổn định trở lại”, ông Liebke nhận định.

Trong khi đó, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, đang theo dõi khả năng hình thành đáy của thị trường.

“Giá vàng giao ngay đã tiến sát mục tiêu 3.500 USD/oz mà tôi đưa ra. Nếu phá vỡ ngưỡng này, giá có thể tiếp tục giảm xuống vùng 3.430–3.450 USD/oz. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chứng khoán và giá dầu đi xuống, kéo lợi suất giảm theo, tôi đang theo dõi những tín hiệu đảo chiều để xác định liệu giá vàng đã tạo đáy hay chưa”, ông nhận định.

Theo ông Chandler, kể từ ngày 9/11, giá vàng chưa có phiên nào vượt được mức cao nhất của phiên liền trước. Đây có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy thị trường đã hình thành đáy.

Ở nhóm quan điểm trung lập, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng thị trường vàng cần hình thành vùng giá ổn định trước khi có thể phục hồi bền vững.

“Đây là một tháng khó khăn đối với vàng. Thị trường cần hình thành vùng giá ổn định và chấm dứt đà giảm. Cuối cùng, Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức và sau đó buộc phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Điều này có thể tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng giá vào cuối năm 2027”, ông nhận định.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích tại CPM Group cho rằng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất đang gây sức ép lên giá vàng. Mặc dù các rủi ro chính trị và kinh tế trung, dài hạn vẫn hỗ trợ vai trò đa dạng hóa danh mục của kim loại quý, nhóm phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau đợt giảm mạnh trong những tháng gần đây, thị trường cũng có khả năng bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang trong vùng dự báo.

Tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tập trung trong ba ngày trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Những thông tin đáng chú ý bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cùng các số liệu quan trọng phản ánh tăng trưởng kinh tế, hoạt động công nghiệp và sức khỏe của người tiêu dùng.

Trong ngày thứ Hai, thị trường sẽ đón nhận chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ do S&P Global công bố. Tiếp đó, vào sáng thứ Ba, giới giao dịch sẽ theo dõi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11.

Tuần giao dịch rút ngắn sẽ khép lại vào thứ Tư với hàng loạt dữ liệu được công bố đồng thời, gồm chỉ số lạm phát PCE, GDP sơ bộ quý II, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, trước khi thị trường Mỹ nghỉ giao dịch vào thứ Năm nhân dịp Lễ Tạ ơn.