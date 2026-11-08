Giá vàng tuần tới: Đà phục hồi đối mặt nhiều thử thách

Giá vàng đã phục hồi mạnh trong một tuần giao dịch đầy biến động. Đà hồi phục ban đầu, sau đợt bán tháo mạnh của tuần trước, được củng cố khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo cổ phiếu, dẫn đầu bởi nhóm công nghệ, cùng số liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến đã thu hẹp mức tăng của kim loại quý này.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.875,21 USD/oz vào tối Chủ nhật và nhanh chóng tăng trong phiên thứ Hai, khi giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát, trong khi hoạt động mua vào ở vùng giá thấp xuất hiện sau đợt giảm của tuần trước. Đà phục hồi chững lại vào thứ Ba do dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn, lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng và đồng USD mạnh lên gây áp lực lên giá vàng. Có thời điểm, giá vàng giảm xuống dưới 3.900 USD/oz trước khi lực mua quay trở lại.

Đà tăng sau đó được đẩy mạnh vào tối thứ Ba và trong phiên thứ Tư, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng về tình trạng bế tắc lập pháp và khả năng Chính phủ giảm vay nợ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD giảm mạnh khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tài khóa, qua đó hỗ trợ giá vàng tăng trở lại trên ngưỡng 4.000 USD/oz.

Đà tăng tiếp diễn trong phiên thứ Năm, khi giá vàng giao ngay chạm mức cao nhất tuần là 4.147,02 USD/oz. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động bán thanh lý trở lại trên các thị trường tài chính.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực trong phiên thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Dữ liệu thị trường lao động tích cực hơn đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn đi lên, đồng thời khiến giá vàng giảm về gần 4.030 USD/oz.

Sau đó, giá vàng phục hồi nhẹ, giao dịch ngay dưới ngưỡng 4.070 USD/oz khi thị trường tiến gần thời điểm kết thúc tuần giao dịch.

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích có quan điểm khá phân hóa về triển vọng giá vàng sau một tuần giao dịch tích cực. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân ngày càng lạc quan hơn nhờ đà tăng của giá vàng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 13 chuyên gia có 4 chuyên gia (31%) dự báo giá vàng tăng, 5 chuyên gia (38%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 4 chuyên gia còn lại (31%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 212 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 143 người (68%) kỳ vọng giá tăng, 32 người khác (15%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 37 nhà đầu tư còn lại (18%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo ông, diễn biến giá vàng trong tuần qua tương đối tích cực, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, các yếu tố mùa vụ hỗ trợ giá vàng đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Cùng quan điểm tích cực, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng những thay đổi trong chính sách tài khóa của Mỹ có thể tạo động lực hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Theo ông, Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát trong nhiệm kỳ tới sẽ phải cân nhắc tiếp tục phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo nguồn thu phục vụ các ưu tiên chi tiêu.

Grady nhận định những lời kêu gọi đình hoãn phát triển trung tâm dữ liệu có thể được điều chỉnh khi các nhà lập pháp đánh giá đầy đủ tác động kinh tế. Các dự án đã được cấp phép vẫn có thể tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2027-2028, trong khi nhu cầu tạo nguồn thu có thể thúc đẩy các bên tìm kiếm giải pháp dung hòa.

Theo ông, chương trình nghị sự của Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ tới đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Nếu được triển khai, những chính sách này có thể gây sức ép lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng.

“Nếu nhìn vào chi phí của chỉ một phần ba những gì họ đang đề xuất, điều đó cũng đủ gây sức ép rất lớn lên đồng USD. Cuối cùng, tôi cho rằng đây là yếu tố tích cực đối với giá vàng”, ông nhận định.

Grady cho rằng đây là câu chuyện dài hạn, nhưng cũng là yếu tố đang thu hút các nhà đầu tư nắm giữ vàng, góp phần tạo nền tảng hỗ trợ giá.

Liên quan đến triển vọng lãi suất, ông nhận định dữ liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến đã củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, Grady nhấn mạnh không nên dựa quá nhiều vào một báo cáo kinh tế riêng lẻ để dự đoán biến động giá vàng, bởi xu hướng dài hạn mới là yếu tố quan trọng hơn.

Ở góc độ chính trị, ông cho rằng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tạo cơ hội để Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng có khả năng khiến ông tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trước sự phản đối của đảng Dân chủ.

Cũng nghiêng về xu hướng tăng, John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định giá vàng có khả năng tiếp tục đi lên trong ngắn hạn, với các ngưỡng 3.900 USD/oz và 4.000 USD/oz được kỳ vọng giữ vững.

“Tôi nghĩ các ngưỡng này sẽ được duy trì. Giá vàng gần đây từng ở mức cao hơn nhiều, vì vậy đây có thể trở thành những vùng giá hấp dẫn đối với người mua, bao gồm cả những nhà đầu tư đã rời thị trường và muốn quay trở lại”, ông nhận định.

Dù không khẳng định đây là những vùng hỗ trợ chắc chắn, ông Weyer đánh giá khả năng giá vàng duy trì trên các ngưỡng này tương đối cao. Theo ông, thị trường thường dễ quay trở lại những mức giá từng đạt được hơn là thiết lập các đỉnh mới.

Weyer cũng cho rằng vàng và bạc tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chính sách của Mỹ còn nhiều yếu tố khó dự đoán. Theo ông, dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ giúp giảm bớt một phần bất ổn, triển vọng đồng USD và giá vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào chính sách của Fed và Tổng thống Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đối ngoại.

Ở chiều ngược lại, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, vẫn thận trọng với triển vọng giá vàng. Theo ông, vàng đã phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần qua, phục hồi từ mức thấp 3.870 USD/oz trên thị trường giao ngay vào thứ Sáu tuần trước lên gần 4.147 USD/oz khi chứng khoán Mỹ lao dốc ngày 5/11. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến cùng đà phục hồi của giá dầu đã khiến giá vàng suy yếu trước khi kết thúc tuần giao dịch.

“Tôi vẫn chưa tin rằng giá vàng đã tạo đáy. Nếu giá giảm xuống dưới 3.975 USD/oz, điều đó sẽ củng cố những nghi ngờ của tôi. Dưới ngưỡng này, vùng hỗ trợ tiếp theo có thể xuất hiện quanh mức 3.935 USD/oz”, Chandler nhận định.

Cùng dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng kim loại quý này đã tăng quá nhanh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo ông, đà tăng của vàng không chỉ xuất phát từ những yếu tố có cơ sở mà còn phản ánh kỳ vọng cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Khả năng đồng USD và giá dầu giảm có thể kéo kỳ vọng lạm phát xuống thấp hơn, qua đó giảm áp lực buộc Fed phải tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, Day cho rằng thị trường đang quá lạc quan trước những triển vọng này.

“Tôi cho rằng sự lạc quan đã đi quá xa và giá vàng có thể mất phần lớn mức tăng đạt được trong tuần qua”, ông nhận định, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là đánh giá đối với xu hướng ngắn hạn.

Bên cạnh những dự báo tăng, giảm, một số nhận định tập trung vào các yếu tố có thể chi phối thị trường mà chưa xác định chắc chắn hướng đi của giá vàng.

John Weyer cho rằng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không làm thay đổi cách tiếp cận chính sách của Fed. Theo ông, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn sẽ thận trọng đánh giá các dữ liệu kinh tế mới trước khi đưa ra quyết định về lãi suất trong tháng 12.

“Fed hoạt động khác với những người tham gia thị trường. Họ thận trọng, kiên định và kiên nhẫn khi theo dõi dữ liệu. Trong khi đó, các nhà giao dịch thường muốn nhanh chóng xác định tác động của từng báo cáo kinh tế hoặc sự kiện chính trị”, ông nhận định.

Weyer cho biết sau cuộc họp gần nhất của Fed, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ hành động trong tháng 12, trong khi một số khác cho rằng quyết định có thể được lùi sang tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, ông không cho rằng những diễn biến mới đã làm thay đổi đáng kể lộ trình chính sách của Fed.

Theo ông, cuộc bầu cử có thể tác động đến triển vọng đồng USD, song chính sách thương mại, thuế quan và đối ngoại của Tổng thống Trump vẫn là những yếu tố quan trọng cần theo dõi.

Weyer cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Trump sẽ ủng hộ một số ưu tiên chi tiêu của đảng Dân chủ thay vì sử dụng quyền phủ quyết. Theo ông, chi tiêu của Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục được duy trì, nhưng theo những hình thức khác nhau.

Trong khi đó, l Kevin Grady nhấn mạnh việc dự báo giá vàng không nên chỉ dựa trên các số liệu kinh tế được công bố hằng tháng. Ông cho rằng những thay đổi trong chính sách tài khóa, tiền tệ và xu hướng kinh tế dài hạn mới là cơ sở quan trọng để đánh giá triển vọng của kim loại quý.

Tuần tới sẽ có ít báo cáo kinh tế được công bố, nhưng những dữ liệu xuất hiện đều nằm trong nhóm chỉ số được các nhà kinh tế, nhà giao dịch và nhà hoạch định chính sách theo dõi sát sao nhất, với trọng tâm là diễn biến giá cả.

Tuần giao dịch bắt đầu với báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào sáng thứ Ba. Các thành viên thị trường đang nóng lòng chờ đợi để xem liệu lạm phát tiêu dùng có tiếp tục hạ nhiệt hay không.

Tiếp đó, sáng thứ Năm sẽ có dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, cùng báo cáo doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10.

Tuần giao dịch khép lại vào sáng thứ Sáu với báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10.