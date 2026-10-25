Giá vàng tuần này đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia nghi ngờ tiềm năng ngắn hạn của vàng

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng miếng SJC giảm xuống mức 141,7 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng tuần này giảm liên tiếp theo diễn biến giá thế giới, giá vàng miếng SJC giảm gần 2 triệu đồng/lượng, mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, thị trường ảm đạm.

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ ngày 25/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 15 giờ ngày 25/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137,1-141,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 137,1-141,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới "lao dốc", xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do giá dầu tăng, nỗi lo lạm phát dai dẳng và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đợt bán tháo cổ phiếu do các công ty công nghệ đã kích hoạt một làn sóng thanh lý khác, đẩy giá kim loại quý xuống dưới 4.000 USD/ounce, kết thúc tuần ở mức 3.994,9 USD/ounce.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, giá đã phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong tuần là 3.975,10 USD nhưng tín hiệu kỹ thuật vẫn còn yếu, mức kháng cự ban đầu được thấy ở vùng 4.065-4.075 USD”.

Giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

“Một nửa số ngân hàng trung ương G10 sẽ họp vào tuần tới và chỉ có Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) là có khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, các ngân hàng khác, bao gồm cả FED sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất trước cuối năm nay”, ông Chandler nói thêm.

Bày tỏ quan điểm trung lập về giá vàng tuần tới, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết: “Tuần tới, giá có dao động lên xuống nhưng sẽ chỉ trong phạm vi hẹp, giữ vững ở mức giá 4.000 USD hoặc có khả năng thấp hơn một chút”.

Về phần mình, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International phân tích, việc bán tháo trên thị trường chứng khoán tuần này đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ khiến các nhà đầu tư phải bán các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, đó là vàng. Áp lực bán đã đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Ông Rich Checkan cho rằng giá vàng sẽ không duy trì dưới mức 4.000 USD trong thời gian dài. Vị chuyên gia dự đoán, nếu không có bất ngờ nào từ thông báo lãi suất của FED trong tuần tới, giá vàng sẽ bật tăng trở lại từ mức thấp này khi các nhà đầu tư săn lùng vàng giá rẻ.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy sự bi quan của các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) đang gia tăng sau đợt giảm mạnh của vàng, trong khi người dân vẫn lạc quan hơn, bất chấp hiệu suất kém gần đây của kim loại quý này.

Tuần này, 17 chuyên gia đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, phần lớn người tham gia cuộc thăm dò tại Phố Wall nghiêng về kịch bản giảm giá sau khi giá vàng giảm mạnh xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Cụ thể, 4 chuyên gia (tương đương 24%) dự đoán giá kim loại quý này sẽ tăng; 7 người khác (41%) cho rằng giá vàng tiếp tục giảm; 6 nhà phân tích còn lại (35%) cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng hoặc tin rằng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đã thu được 161 phiếu bầu. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street) lạc quan hơn đáng kể so các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bất chấp sự giảm giá của vàng vào cuối tuần này. 67 nhà đầu tư cá nhân (tương đương 42%) dự đoán giá vàng sẽ tăng; 41 người khác (26%) dự đoán kim loại quý tiếp tục giảm; 53 nhà đầu tư còn lại (33%) nghiêng về quan điểm trung lập.