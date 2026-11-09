Giá vàng tuần này chịu tác động từ những yếu tố nào?

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Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,0 – 141,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank sáng nay ở mức 25.370 - 25.780 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tuần vừa rồi, giá vàng phục hồi mạnh trong một tuần giao dịch đầy biến động. Đà hồi phục bắt đầu từ sau cú bán tháo mạnh tuần trước được tiếp thêm động lực sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý sau đó bị thu hẹp bởi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và số liệu việc làm của Mỹ cao hơn dự báo.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới đầu tư Phố Wall đang chia rẽ quan điểm về triển vọng giá vàng, bất chấp kết quả tích cực trong tuần qua. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân trên Main Street trở nên lạc quan hơn trước động lực tăng giá của vàng sau bầu cử.

“Vàng dường như đã đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần trước”, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định.

Theo ông Chandler, giá vàng đã phục hồi từ mức đáy 3.870 USD/ounce ghi nhận hôm thứ Sáu tuần trước trên thị trường giao ngay, lên gần 4.147 USD/ounce khi chứng khoán Mỹ lao dốc ngày 5/11. Tuy nhiên, sau khi số liệu việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng và giá dầu tiếp tục phục hồi, giá vàng đã quay đầu giảm trước khi kết thúc tuần giao dịch.

“Tôi vẫn chưa bị thuyết phục rằng kim loại quý đã tạo đáy. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, những nghi ngờ của tôi sẽ càng có cơ sở. Dưới ngưỡng này, vùng hỗ trợ gần nhất có thể nằm quanh 3.935 USD/ounce”, ông Chandler nói thêm.

Ở chiều ngược lại, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên.

“Diễn biến giá trong tuần này khá tích cực, bất chấp thị trường chứng khoán biến động dữ dội. Yếu tố mùa vụ thuận lợi cho vàng bắt đầu phát huy tác dụng từ thời điểm này”, ông Button nhận định.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng đã tăng quá nhanh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và dự báo kim loại quý sẽ điều chỉnh giảm trong tuần tới.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế của Mỹ khá thưa thớt. Tuy nhiên, những báo cáo được công bố đều thuộc nhóm chỉ số được giới kinh tế, nhà giao dịch và nhà hoạch định chính sách theo dõi sát sao, đặc biệt là các dữ liệu về giá cả.

Tâm điểm sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố sáng thứ Ba. Thị trường đang chờ đợi những tín hiệu cho thấy lạm phát tiêu dùng có tiếp tục hạ nhiệt hay không.

Sáng thứ Năm, Mỹ sẽ công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, tiếp đó là báo cáo doanh số bán nhà hiện hữu tháng 10.

Tuần giao dịch khép lại vào sáng thứ Sáu với báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10.

Ông John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco News rằng dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đã tương đối rõ ràng, triển vọng của đồng USD và giá vàng vẫn phụ thuộc phần lớn vào các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Tổng thống Mỹ.

Theo ông Weyer, kết quả bầu cử giúp loại bỏ một phần bất ổn trên thị trường nhưng không làm thay đổi định hướng điều hành của Fed. Do đó, giới giao dịch kim loại quý sẽ phải chờ đợi những động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ trong tháng 12.

“Fed vận hành khác với cách chúng ta tham gia thị trường. Họ thận trọng, kiên định và kiên nhẫn trong việc theo dõi dữ liệu cũng như đánh giá diễn biến thực tế. Còn chúng ta muốn giao dịch và thường tìm cách diễn giải ngay từng tín hiệu: dữ liệu này có ý nghĩa gì, kết quả bầu cử tác động ra sao?”, ông Weyer phân tích.

Ông cho rằng Fed nhiều khả năng vẫn duy trì lộ trình hiện tại, tiếp nhận và đánh giá các dữ liệu mới nhất cũng như kết quả bầu cử trước khi đưa ra quyết định, thay vì vội vàng điều chỉnh chính sách. Theo đó, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục cách tiếp cận thận trọng, từng bước và kiên trì trong thời gian tới.