Giá vàng tuần 12 - 18/10: Trong nước đi chậm, thế giới chờ tín hiệu Fed

Mi Hồng có mức giá mua - bán chênh lệch thấp nhất 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh chậm

Tuần qua, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất của giá vàng thế giới lên tới 143,56 USD/ounce, tương đương khoảng 4,5 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Cùng kỳ, giá bán vàng miếng SJC chỉ dao động trong phạm vi 1,5 triệu đồng/lượng, chưa bằng một phần ba biên độ của thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, giá trong nước không phản ứng theo từng nhịp của thế giới. Đầu tuần, khi giá vàng thế giới tăng lên gần 4.217 USD/ounce, giá SJC vẫn đứng yên. Giá thế giới phục hồi 1,2% trong phiên 15/10, nhưng phải đến chiều 16/10 giá trong nước mới được điều chỉnh tăng. Thị trường trong nước vì vậy vận động theo từng nấc và thường đi sau diễn biến quốc tế.

Nguyên nhân trước hết nằm ở khoảng cách giữa hai thị trường. Sáng 17/10, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 12,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Hồi tháng 4, mức chênh lệch này khoảng 18 triệu đồng/lượng, giảm từ khoảng 30 triệu đồng/lượng trước đó. Khoảng cách này đóng vai trò như vùng đệm. Khi giá thế giới giảm, giá trong nước có thể giảm ít hơn bằng cách thu hẹp chênh lệch. Khi giá thế giới tăng, giá trong nước cũng không nhất thiết tăng tương ứng.

Trong tuần, giá bán vàng miếng SJC chỉ dao động trong khoảng 143,3 - 144,8 triệu đồng/lượng, biên độ 1,5 triệu đồng/lượng.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, từng nhận định thị trường vàng trong nước không liên thông hoàn toàn với thị trường thế giới nên biến động quốc tế không tác động ngay và mạnh vào giá nội địa. Cách doanh nghiệp định giá cũng góp phần làm giá trong nước đi chậm. Cụ thể, chênh lệch mua - bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tại một số thương hiệu. Khi chênh lệch đủ rộng, doanh nghiệp không cần thay đổi giá theo mọi nhịp dao động nhỏ của thị trường thế giới.

Yếu tố thứ hai nằm ở khung quản lý mới. Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Nghị định bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và chuyển hoạt động này thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Doanh nghiệp muốn được xem xét cấp phép phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng, ngân hàng thương mại từ 50.000 tỷ đồng. Giao dịch mua, bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày của một khách hàng phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Với các quy định này, giao dịch vàng được ghi nhận và kiểm soát chặt chẽ hơn trước.

Bên cạnh đó, vàng đang phải cạnh tranh với các kênh đầu tư khác để thu hút tiền của người dân. Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn trong xu hướng tăng, có ngân hàng trả tới 9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo ông, với mặt bằng lãi suất huy động như vậy, việc giảm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm sẽ rất khó, bởi ngân hàng cần biên lợi nhuận ít nhất khoảng 3 điểm phần trăm so với chi phí huy động.

Cửa hàng bày bán vàng tại trung tâm thương mại.

Đối với người mua vàng, giá điều chỉnh chậm không đồng nghĩa với rủi ro thấp. Theo các chuyên gia tài chính, người mua vàng miếng ở mức 144,8 triệu đồng/lượng sáng 12/10, nếu bán lại sáng 17/10, sẽ lỗ 4,2 triệu đồng/lượng, trong đó 3 triệu đồng là chênh lệch mua - bán.

Giá vàng thế giới chờ tín hiệu từ Fed

Trên thị trường thế giới, giá vàng chịu sức ép chủ yếu từ lạm phát Mỹ. Theo Kitco, giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.193,59 USD/ounce và đạt đỉnh 4.216,91 USD/ounce ngày 12/10. Ngày 14/10, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 3,6%. Giá vàng giảm 1,8% trong phiên, có lúc chạm đáy tuần 4.073,35 USD/ounce, rồi phục hồi 1,2% trong phiên 15/10 khi đồng USD suy yếu. Giá chốt tuần ở 4.164,1 USD/ounce, giảm 0,58%.

Ngoài ra, số liệu lạm phát khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10 được đánh giá khoảng 82%, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 lên tới khoảng 90%. Nói cách khác, thị trường cho rằng Fed chưa tăng lãi suất ngay, song đợt tăng tiếp theo chỉ bị lùi lại. Kỳ vọng này giữ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 5,081%, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

Áp lực này càng rõ hơn khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent lên khoảng 109,94 USD/thùng. Giá năng lượng tăng cao củng cố nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng đồng thời đẩy lạm phát đi lên và khiến Fed khó nới lỏng chính sách, qua đó kìm đà phục hồi của kim loại quý.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, về nguyên tắc Fed vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát. Lạm phát Mỹ hiện ở mức trên 3%, cao hơn mục tiêu 2% và giá xăng tăng mạnh do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuy nhiên, ông cho rằng từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 và đến cuối năm, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực để Fed giảm lãi suất.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng lưu ý nợ công của Mỹ đã lên khoảng 40.000 tỷ USD, tương đương khoảng 125% GDP. Cùng lúc, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất khiến nhà đầu tư Nhật bán trái phiếu Mỹ để đưa vốn về nước, góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Theo ông, khi nợ công Mỹ tăng và giá trị các tài sản định danh bằng USD chịu áp lực, các ngân hàng trung ương có xu hướng dùng vàng như một cấu phần quan trọng trong dự trữ quốc gia.

Lực mua của các ngân hàng trung ương vì thế đang là chỗ dựa dài hạn cho giá vàng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã chi 158,8 tỷ USD để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng. Riêng tháng 8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua thêm 20,2 tấn, kéo dài chuỗi mua vàng lên 22 tháng liên tiếp.

Chuyên gia kinh tế độc lập, Tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn cho rằng Trung Quốc và các nước BRICS mua nhiều vàng để đa dạng hóa dự trữ, giảm rủi ro từ tài sản bằng USD. Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã bán bớt vàng trong năm nay. Theo một số chuyên gia, động thái này có thể xuất phát từ nhu cầu thanh khoản hơn là thay đổi quan điểm đối với vàng.

Ở tầm trung và dài hạn, dự báo giá vàng quý IV/2026 xuống 4.400 USD/ounce. Ảnh: THX/TTXVN

Về ngắn hạn, giới phân tích chưa thống nhất. Trong khảo sát hằng tuần của Kitco News với 12 chuyên gia Phố Wall, 4 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 2 người dự báo giảm và 6 người cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng.

Ở tầm trung và dài hạn, phần lớn tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực. Trong báo cáo công bố tuần này, Jefferies hạ dự báo giá vàng quý IV/2026 xuống 4.400 USD/ounce, từ mức 4.600 USD/ounce, nhưng vẫn giữ dự báo 5.000 USD/ounce cho năm 2027. Cuối tháng 9, Goldman Sachs giữ dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/ounce trước cuối năm 2026.

Hồi đầu tháng 9, ngân hàng UOB (Singapore) dự báo giá vàng đạt 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026 và 5.400 USD/ounce trong quý III/2027. Ở chiều thận trọng, Capital Economics dự báo giá vàng có thể giảm nhẹ trong những tháng cuối năm nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Giá thế giới hiện thấp hơn các mức dự báo cho quý IV từ khoảng 240 đến hơn 700 USD/ounce. Cuộc họp của Fed ngày 27 - 28/10 và diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ quanh ngưỡng 5% vì thế sẽ là những mốc quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng. Ở trong nước, nếu giá thế giới tăng trở lại, giá vàng miếng và vàng nhẫn có thể vẫn tăng chậm hơn, do chênh lệch khoảng 12 - 13 triệu đồng/lượng so với giá thế giới còn dư địa thu hẹp. Lãi suất tiết kiệm đang tăng cũng tạo thêm lựa chọn cho dòng tiền nhàn rỗi.