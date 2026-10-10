Giá vàng trong nước vọt tăng, thêm tới 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.194,40 USD (cập nhật lúc 06:00:49 10/10/2026), tăng 1,52% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 62,88 USD/ounce.

Cả vàng nhẫn và vàng miếng đều ghi nhận mức tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất trong một tuần. Theo Reuters, giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là yếu tố tác động tích cực lên kim loại quý này.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo có 17% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 và 83% khả năng có một đợt tăng vào tháng 12.

Giám đốc điều hành công ty khai thác khoáng sản Critical Metals Tony Sage cho rằng, nguy cơ thắt chặt tiền tệ có thể tiếp tục gây rủi ro cho giá vàng. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát những số liệu kinh tế sắp tới để tìm thêm manh mối trước thềm cuộc họp tháng 10.

Chuyên gia này đánh giá, nếu các số liệu kinh tế kém khả quan, lợi suất trái phiếu có thể giảm và tạo lực đỡ cho giá vàng. Dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, song môi trường lãi suất cao luôn làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Trong nước, chốt phiên 9/10, giá vàng miếng tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào của Phú Quý thấp hơn các thương hiệu khác là 800 nghìn đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh ở các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; DOJI giao dịch ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Việc giá vàng tăng mạnh sau chuỗi ngày chững lại tạo ra tâm lý e dè đối với phần lớn người mua tích lũy.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất đối không nằm ở diễn biến ngắn hạn, mà ở động thái của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Việc mở rộng chênh lệch mua - bán từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng là biện pháp phòng vệ rủi ro kinh điển của các doanh nghiệp khi biến động tỷ giá và thị trường quốc tế trở nên khó đoán.

Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, khoảng bù rủi ro này đồng nghĩa với việc ngay khi xuống tiền mua, tài sản đã lập tức ghi nhận mức lỗ kĩ thuật đến hơn 3,5%. Mọi biến động giảm nhẹ của giá thế giới đều có thể kích hoạt đà sụt giảm nhanh hơn ở giá mua vào trong nước.

Trước bối cảnh trên, nhà đầu tư cá nhân tuyệt đối không vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để lướt sóng ở vùng giá hiện tại. Mức chênh lệch mua - bán hiện tại hoàn toàn triệt hạ cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Với nhu cầu mua tích trữ dài hạn, không nên dồn toàn bộ vốn ở một thời điểm. Việc chia nhỏ dòng vốn và giải ngân theo từng nhịp điều chỉnh giảm của thị trường sẽ giúp bình ổn giá vốn.

Sự kiên nhẫn và tính kỉ luật trong quản trị rủi ro lúc này là yếu tố quyết định giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ bảo toàn vốn trước những nhịp rung lắc tiếp theo của thị trường kim loại quý.