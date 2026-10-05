Giá vàng trong nước và thế giới chênh hơn 13 triệu đồng/lượng sáng 5/10

Theo đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí)

Giá vàng thế giới đã tăng nhẹ sau tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, khi các nhà giao dịch cân nhắc tác động của sự suy thoái trên thị trường việc làm Mỹ và lợi suất trái phiếu cao hơn đối với lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vàng thỏi được giao dịch ở mức gần 4.150 USD/ounce sau khi giảm 3,4% vào tuần trước.

Trong phiên giao dịch ngày 4/10 vào lúc 21 giờ 40 phút giờ New York (tức 8 giờ 40 phút sáng 5/10 giờ Việt Nam), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.153,90 USD/ounce, tăng 0,33 %. Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 4.132,30 đến 4.162,40 USD/ounce.

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần này, dự kiến có ít dữ liệu kinh tế được công bố, nhưng các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi sát sao các chỉ số quan trọng về lĩnh vực dịch vụ và tâm lý người tiêu dùng, cũng như biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) - nơi Fed đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc tăng lãi suất.

Do ít dữ liệu kinh tế được công bố, các chuyên gia kinh tế dự báo rằng những rủi ro địa chính trị nổi cộm sẽ chi phối diễn biến giá cả.

Sáng 5/10 ghi nhận công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho tháng 9. Các chuyên gia kinh tế sẽ đặc biệt chú trọng phân tích thành phần việc làm của chỉ số này sau khi dữ liệu về số lượng việc làm phi nông nghiệp được công bố ở mức thấp. Tiếp đó, vào chiều 7/10, giới giao dịch sẽ tập trung nghiên cứu kỹ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed để tìm kiếm tín hiệu cho thấy cán cân giữa các thành viên thiên về thắt chặt và nới lỏng chính sách. Sáng 8/10 sẽ có dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tiếp đó, ngày 9/10 sẽ có kết quả sơ bộ khảo sát niềm tin người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan.

Chuyên gia Daniel Pavilonis tại StoneX Group, cho rằng thông báo của chính phủ Mỹ về việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược nhằm kiềm chế giá dầu diesel và xăng dầu chính là nguyên nhân khiến giá vàng không thể tăng sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp được công bố. Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ngày 2/10 cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng 29.000 việc làm trong tháng 9 sau khi điều chỉnh theo mùa, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo số việc làm tăng 84.000 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.

Nhiều nhà giao dịch coi những số liệu việc làm yếu là tin tốt, bởi nhiều khả năng chúng càng củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên chính sách tại cuộc họp tháng 10. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện nhận thấy xác suất Mỹ tăng lãi suất trong tháng này là khoảng 22%.

Ông Pavilonis cho rằng trong tuần tới, nhiều khả năng giá vàng tiếp tục giảm. Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao của FxPro, dự báo giá vàng sẽ có xu hướng giảm trong tuần tới.

“Giá vàng đã giảm trong 5/6 tuần gần đây, có lúc rơi xuống dưới 4.100 USD/ounce trong khi những nỗ lực phục hồi sau đó đều bị chặn lại bởi hoạt động bán tháo khi giá tiến gần mức 4.200 USD/ounce” ông Kuptsikevich nhận định.

Về giá vàng trong trung hạn, nhà phân tích thị trường Han Tan tại Bybit nhận định: “Trong những tháng tới, phần lớn diễn biến của vàng sẽ phụ thuộc vào mức độ Fed sẵn sàng chấp nhận khả năng thị trường lao động suy yếu, trong khi vẫn tập trung cao độ vào việc kiềm chế lạm phát của Mỹ”.

Vàng đã giảm hơn 20% kể từ khi Mỹ-Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran ngày 28/2. Giá vàng giảm do chịu sức ép từ kỳ vọng rằng lạm phát bắt nguồn từ xung đột có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.