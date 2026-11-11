Giá vàng trong nước và quốc tế cùng giảm, chuyên gia dự báo sẽ đi ngang trong thời gian tới

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (ngày 11/11) tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 0,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank sáng nay giao dịch ở mức 25.390 – 25.800 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (ngày 10/11), giá vàng giảm gần 3% sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn trong năm nay.

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 2,8%, xuống còn 4.021,36 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng giao sau tại Mỹ, kỳ hạn tháng 12, mất 1,9%, còn 4.036 USD/oz.

“Đây có thể là yếu tố bất lợi trong ngắn hạn đối với giá vàng, bởi số liệu lạm phát cao hơn đôi chút so với dự báo”, ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo CPI tăng 0,3% so với tháng trước.

Sau khi số liệu lạm phát được công bố và Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra bình luận rằng ông ủng hộ hành động quyết liệt hơn nếu báo cáo CPI cho thấy lạm phát tăng quá nóng, thị trường bắt đầu gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm gần như đã được thị trường phản ánh đầy đủ vào giá. Trong khi đó, xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tăng lên 10,5%, từ mức 0% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Đồng USD tăng giá so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi lên. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi.

Trong báo cáo nghiên cứu mới công bố, chuyên gia ngân hàng Standard Chartered nhận định giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/oz. Ngân hàng này cho rằng giá dầu thô, rủi ro lạm phát và diễn biến thị trường chứng khoán tiếp tục chi phối xu hướng giao dịch của vàng, trong bối cảnh giới đầu tư tập trung theo dõi kỳ vọng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết sẽ triển khai dịch vụ lưu ký vàng miếng dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, đồng thời giảm thuế cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng. Động thái này nằm trong nỗ lực thu hút thêm thị phần giao dịch kim loại quý toàn cầu của Singapore.

Trong tuyên bố mới nhất trước công chúng, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương nên tăng lãi suất ngắn hạn trong tháng 12, ngay cả khi số liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt trong tháng trước. Ông cũng đề nghị cân nhắc tăng lãi suất mạnh hơn, thêm 0,5 điểm phần trăm, nếu triển vọng lạm phát xấu đi.

Thị trường cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, hiện đang được tính toán ở mốc khoảng 85%. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm cũng tăng lên mức 11,8%, trong khi phiên trước đó thị trường chưa tính đến kịch bản này.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động cùng chiều với kỳ vọng lãi suất Fed, tăng vọt 18,9 điểm cơ bản lên 4,736%. Đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 9/4/2025, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt biện pháp áp thuế trên diện rộng đối với hàng hóa toàn cầu.