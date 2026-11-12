Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, SJC lùi về ngưỡng 139 triệu đồng

Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm 800.000-1.000.000 đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 12/11, giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 12 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC và vàng nhẫn cùng giao dịch ở mức 135,7-139 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng giảm, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 800.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.975 USD/ounce, giảm hơn 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 15,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, tăng 12 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.440-25.850 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.415-25.860 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.462-25.842 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 18 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.470-25.850 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng/USD./.