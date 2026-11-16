Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này cũng được duy trì tại DOJI. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng, tương đương 13,33-13,73 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, DOJI giữ giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, tương đương 13,35-13,75 triệu đồng/chỉ.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.887,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Giới đầu tư đang chờ loạt chỉ báo kinh tế quan trọng liên quan đến tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm để đánh giá sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến công bố trong tuần này sẽ cung cấp thêm quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát và lộ trình lãi suất.

Nếu các tín hiệu cho thấy FED duy trì lập trường cứng rắn, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi.