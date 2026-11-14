Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Sáng 14-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại khu vực miền Bắc ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,8 – 137,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng được giao dịch ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 4h30 ngày 14-11 (giờ Việt Nam) ở mức 3.894 USD/ounce, tăng 0,34% so với phiên trước. Kim loại quý phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 13 tháng, song vẫn hướng tới một tuần giảm giá.

Áp lực lên giá vàng xuất phát từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Trước đó, số liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ cao hơn dự báo cùng những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed đã khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức khoảng 85%, đồng thời vẫn tính đến khả năng tăng 50 điểm cơ bản. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và các dữ liệu lạm phát tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá vàng trong thời gian tới.