Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, giao dịch quanh 142 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4.129,86 USD (cập nhật lúc 06:01:55 22/10/2026), có tăng 0,15% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 6,10 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm từ 100.000 – 500.000 đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng giao ngay tăng nhẹ do những lo ngại mới về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz và kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Fed vẫn duy trì chính sách im lặng trước cuộc họp, khiến các thông tin kinh tế sắp tới và diễn biến thị trường năng lượng trở thành động lực chính định hình kỳ vọng về lãi suất.

Lịch trình ngày thứ Tư bao gồm báo cáo tồn kho dầu mỏ hằng tuần của Mỹ và phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm. Thứ Năm sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần, tiếp theo là thứ Sáu với Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sơ bộ ngành sản xuất và dịch vụ tháng 10 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan.

Số liệu việc làm và hoạt động kinh doanh yếu hơn có thể củng cố lo ngại về tăng trưởng chậm lại và làm giảm kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12, hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là nguồn gây biến động đáng kể trên thị trường năng lượng và kim loại quý toàn cầu. Sự bất ổn kéo dài xung quanh an ninh vùng Vịnh hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô tăng cao cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ. Ảnh hưởng đối lập này giúp giải thích tại sao vàng thỏi khó duy trì đà tăng giá bất chấp xung đột địa chính trị đang diễn ra.

Trong nước, chốt phiên 21/10, giá vàng miếng giảm tiếp 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đều giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào của Phú Quý thấp hơn các thương hiệu còn lại 60.000 đồng.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn vẫn giảm ở các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 142 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều; DOJI và Phú Quý đều giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết lần lượt ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng và 139 - 142 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cuối tháng 1/2026, vàng miếng SJC từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Như vậy, với giá mua vào hiện tại ở nhiều doanh nghiệp, những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh có thể đang chịu khoản lỗ lên tới 52 triệu đồng/lượng.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Chứng khoán SSI cho rằng, đối với người mua, điều quan trọng không chỉ là dự báo giá vàng sẽ tăng đến đâu mà còn là khả năng chịu đựng biến động trong thời gian nắm giữ.

Chênh lệch mua - bán ở mức vài triệu đồng/lượng khiến chiến lược lướt sóng ngắn hạn đối mặt nhiều rủi ro. Với người có nhu cầu tích lũy, việc chia nhỏ khoản tiền đầu tư theo từng thời điểm có thể giúp hạn chế rủi ro mua toàn bộ ở vùng giá bất lợi.

“Cần cân nhắc tỷ trọng vốn, thời gian đầu tư và khả năng tài chính, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng giá vàng sẽ lập đỉnh mới trong tương lai”, ông Thế nhấn mạnh.