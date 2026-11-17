Sáng 17-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá trước đó. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137 triệu đồng/lượng chiều bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 17-11 dao động quanh ngưỡng 3.868 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 16-11, giá vàng có thời điểm lùi xuống 3.830,74 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 2-10-2025.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Những yếu tố này tiếp tục gây sức ép lên giá vàng, bất chấp một số dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất có dấu hiệu suy yếu.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng có thể khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giữ vai trò chi phối diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.