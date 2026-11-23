Giá vàng thế giới phục hồi hơn 60 USD/ounce sau đợt giảm mạnh. Ảnh minh họa

Sáng 23-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 21-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,3 - 133,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên ngày 21-11.

DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.601 USD/ounce, tăng khoảng 63 USD/ounce so với mức 3.538 USD/ounce sáng 21-11. Kim loại quý phục hồi sau đợt giảm mạnh trước đó, trong khi diễn biến của đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là những yếu tố tác động đến thị trường vàng.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.