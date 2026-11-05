Giá vàng trong nước tăng thêm 2,1 triệu đồng một lượng

Hình minh hoạ

Tại SJC, giá vàng miếng giao dịch mua vào - bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và 144,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối phiên ngày 4-11. Giá vàng nhẫn SJC giao dịch mua vào ở mức 138,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng tăng 2,2 triệu đồng so với chiều qua.

Tại PNJ, giá nhẫn trơn giao dịch quanh ngưỡng 138,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 142,9 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch mua vào - bán ra quanh mốc 139 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco (vào lúc 9h sáng theo giờ Việt Nam) là 4.130 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng. Như vậy vàng trong nước chênh với vàng thế giới khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã kéo theo đồng đô la, lợi suất trái phiếu kho bạc và giá dầu thô đi xuống từ đó thúc đẩy nhu cầu mua mới với các kim loại quý