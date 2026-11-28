Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 27-11. Ảnh minh họa

Sáng 28-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 27-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 130,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 2,5 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 27-11. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 cũng được niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Cả hai thương hiệu đều tăng 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.652 USD/ounce, tăng 77 USD/ounce so với mức 3.575 USD/ounce sáng 27-11. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng thế giới tiếp tục phục hồi sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu tác động từ diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu và những dự báo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).