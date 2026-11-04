Giá vàng trong nước tăng, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ

Sáng 4-11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC cũng được giao dịch ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, doanh nghiệp này niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn của doanh nghiệp này cùng giao dịch ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này lên tới 5, triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đầu phiên sáng 4-11 ở mức 3.937 USD/ounce, tăng 0,2% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3-11, giá vàng giảm 0,42% khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, tạo sức ép đối với kim loại quý.

Theo ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm bớt đang góp phần cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 79%.

Thị trường cũng theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và những tác động có thể có đối với chính sách tài khóa, đồng USD. Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng với cách biệt lớn, đồng USD có thể chịu sức ép do chính quyền gặp khó khăn hơn trong việc thông qua các dự luật, trong đó có những biện pháp liên quan đến trần nợ.

Trong thời gian tới, diễn biến giá vàng thế giới sẽ tiếp tục chịu tác động từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, triển vọng lãi suất của Fed và những thông tin chính trị, kinh tế tại Mỹ.