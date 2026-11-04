Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến một phiên tăng giá mạnh trong chiều 4/11. Chỉ trong vài giờ giao dịch, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, lên mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng.

So với thời điểm mở cửa sáng nay, mỗi lượng vàng miếng tại SJC đã tăng tới 1,8 triệu đồng. Như vậy, sau chuỗi ba phiên đi lên liên tiếp, giá vàng trong nước không những chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn tiếp tục tăng tốc, đưa giá bán tiến sâu hơn vào vùng trên 142 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, với giá bán ra vượt 142 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong ngày. Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). PNJ giao dịch tại 136,6 - 140,6 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở 136 - 140 triệu đồng/lượng; Phú Quý giữ mức 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn đã lên 140,5 - 142 triệu đồng/lượng.

Xu hướng tăng cũng lan rộng sang mặt hàng bạc. Trong phiên chiều 4/11, giá bạc trong nước đồng loạt được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng, với mức tăng khoảng 50.000 đồng/lượng đối với bạc miếng.

Cụ thể, bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng; bạc miếng DOJI giao dịch tại 1,85 - 1,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Ancarat niêm yết ở mức 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng và Sacombank SBJ giao dịch quanh 1,59 - 1,64 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức tăng của bạc thỏi còn mạnh hơn khi giá mỗi kg tăng khoảng 1,3 triệu đồng. Sau điều chỉnh, bạc thỏi Phú Quý được giao dịch ở mức 43,79 - 45,23 triệu đồng/kg; Ancarat niêm yết tại 41,79 - 43,23 triệu đồng/kg, còn Sacombank SBJ giao dịch ở mức 42,48 - 43,84 triệu đồng/kg.

Đà tăng đồng loạt của vàng và bạc trong nước chủ yếu đến từ cú bứt phá trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng gần 100 USD/ounce, tương đương mức tăng ròng gần 3% lên 4.026 USD/ounce. Giá bạc giao ngay cũng tăng gần 4% lên 51,64 USD/ounce.

Biến động hiện nay xuất hiện khi nhà đầu tư bắt đầu đặt kỳ vọng mới về tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đối với triển vọng kinh tế, chính sách tiền tệ và thị trường tài chính. Một số chuyên gia cho rằng những biến động chính trị có thể tạo thêm động lực cho vàng và bạc, trong khi số khác cảnh báo kim loại quý đang đối mặt với nguy cơ mất đi sức hấp dẫn trú ẩn vốn có.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive, nhận định việc đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho vàng và bạc trong thời gian tới, đặc biệt nếu bất ổn chính trị làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế. Vecchio cho rằng kim loại quý có thể hưởng lợi từ kết quả bầu cử cho đến quý I/2027.

Cùng quan điểm lạc quan về triển vọng kim loại quý, Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, cho rằng kim loại quý đã bắt đầu thu hút lực mua trở lại khi đồng USD suy yếu, trong khi cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ danh nghĩa và lợi suất thực đều đi xuống.

"Sự kết hợp giữa đồng USD yếu hơn, lợi suất thực giảm và nhu cầu bảo vệ tài sản trước bối cảnh nền kinh tế khó đoán đang tạo ra một bối cảnh hấp dẫn cho người mua vàng", Weston nhận định.

Dù vậy, không phải tất cả chuyên gia đều tin rằng bất ổn chính trị sẽ tự động kéo dòng tiền tìm đến vàng. Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, cho rằng nhà đầu tư không nên mặc định kim loại quý sẽ hưởng lợi từ mọi biến động chính trị hay mỗi lần lãi suất giảm.

Thay vào đó, Schneider nhận thấy dấu hiệu dòng tiền đang chuyển sang trái phiếu kho bạc Mỹ để tìm kiếm sự bảo vệ khi lợi suất giảm. Điều này cho thấy vàng không còn mặc nhiên là lựa chọn trú ẩn hàng đầu của giới đầu tư trong mọi hoàn cảnh.

Chuyên gia này cho rằng vàng cần vượt dứt khoát mốc 4.000 USD/ounce để tạo thêm động lực tăng mới. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ quanh 3.940 USD/ounce, thị trường có thể đối mặt với một đợt bán tháo khác, kéo giá lùi về 3.500 USD/ounce và thậm chí xuống tới 2.500 USD/ounce trong kịch bản tiêu cực.