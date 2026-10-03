Giá vàng trong nước sáng 3/10 không đổi, hài hoà kỳ vọng với quản trị rủi ro

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC mua vào và bán ra là 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng duy trì như phiên trước, theo đó, Công ty SJC vẫn mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vàng nhẫn ở mức 140,3 triệu đồng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc sáng 3/10, chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, trong tháng 9/2026, vàng vẫn cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa bảo toàn tài sản và biến động thị trường.

Nếu như sáng 30/9, vàng thế giới quanh 4.196 USD/ounce, giảm hơn 5% từ đầu tháng. Giá bán SJC giảm từ 148,7 triệu đồng/lượng chiều 1/9 xuống 143,5 triệu đồng/lượng sáng 30/9. Nhịp phục hồi gần đây là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ xác nhận xu hướng bền vững.

Điểm đáng chú ý là Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngày 16/9 nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75 - 4%/năm, lần đầu tăng kể từ năm 2023. Khi lạm phát chưa trở về mục tiêu, khả năng tăng tiếp vẫn hiện hữu, dù phụ thuộc dữ liệu. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng; sức mạnh của USD có thể tạo thêm áp lực.

“Ở chiều hỗ trợ, bất định tại Trung Đông, Nga - Ukraine và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng Trung ương tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Hoạt động mua vàng của ngân hàng Trung ương có thể tạo lực đỡ, song không bảo đảm giá tăng liên tục. Xung đột cũng tác động hai chiều: Thúc đẩy trú ẩn; đồng thời có thể đẩy giá năng lượng và lạm phát lên, khiến lãi suất duy trì cao. Trong nước, ngoài diễn biến quốc tế, giá vàng chịu ảnh hưởng của tỷ giá, cung - cầu và chính sách điều tiết của Ngân hàng Nhà nước. Rủi ro cần lưu ý, khoảng cách với giá thế giới thu hẹp. Khi đó, người mua ở mức chênh cao có thể chịu tổn thất dù vàng quốc tế ổn định. Vì vậy, cần đánh giá cả triển vọng và mức giá giao dịch”, chuyên gia Nguyễn Quang Huy nhận định.

Theo chuyên gia này, với nhà đầu tư ngắn hạn, ưu tiên là bảo vệ vốn. Chênh lệch mua - bán SJC sáng 3/10 đạt 3 triệu đồng/lượng, tạo trở ngại đáng kể cho lướt sóng. Cần xác định trước mức lỗ chấp nhận được, điều kiện chốt lời và thời gian nắm giữ; tránh mua đuổi, vay vốn hoặc tăng vị thế vì tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ).

Theo đó, nhà đầu tư trung hạn nên giải ngân từng phần bằng tiền nhàn rỗi, giữ dự phòng cho nhu cầu thiết yếu. Mua thêm cần dựa trên tỷ trọng vàng và thay đổi của lãi suất, USD, chênh lệch nội địa. Người có lợi nhuận có thể chốt từng phần để tái cân bằng, thay vì cố tìm đỉnh.

“Nhà đầu tư cần đa dạng hóa cần gắn với chất lượng tài sản. Tiền gửi tạo dòng tiền và dự phòng; vàng hỗ trợ phân tán rủi ro; cổ phiếu nên ưu tiên doanh nghiệp vững; trái phiếu doanh nghiệp cần thẩm định khả năng trả nợ; bất động sản phải phù hợp nguồn lực, pháp lý và thanh khoản, nắm bắt cơ hội khởi nghiệp kinh doanh. Tỷ trọng từng kênh nên phù hợp mục tiêu, thời hạn và khả năng chịu lỗ của mỗi người. Kiểm tra mức tập trung, nghĩa vụ nợ và nhu cầu tiền mặt giúp tránh bán tài sản khi bất lợi. Một chiến lược hài hòa cần giữ sự chủ động, bảo vệ thành quả và dành dư địa đón cơ hội”, ông Nguyễn Quang Huy tư vấn.

Giá vàng thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp do áp lực lãi suất

Giá vàng thế giới trải qua tuần giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục gây sức ép lên vàng. Số liệu việc làm yếu hơn dự kiến chưa đủ tạo động lực giúp vàng duy trì đà phục hồi.

Theo dữ liệu từ trang Kitco.com, giá vàng giao ngay khép lại tuần ở mức 4.139,8 USD/ounce, giảm hơn 3% và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong tuần, giá có thời điểm tăng lên khoảng 4.280 USD/ounce trước khi chịu áp lực bán và xuống mức thấp nhất khoảng 4.111 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau khi giá vàng không thể duy trì mức trên 4.200 USD/ounce, bất chấp báo cáo cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân chỉ tăng 0,1%.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế Mỹ, diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng liên quan tới Iran và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, cũng tác động đến thị trường vàng trong tuần qua. Bất ổn địa chính trị tiếp tục tạo nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn, nhưng những lo ngại về nguồn cung năng lượng và lạm phát lại làm gia tăng kỳ vọng lãi suất có thể duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá vàng.

Số liệu việc làm yếu khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng chưa đủ để tạo động lực phục hồi bền vững cho vàng. Lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao, trong khi giới đầu tư tiếp tục dự báo Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12.

Theo ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc Phát triển kinh doanh tại XS.com, thị trường vàng đang chịu tác động trái chiều khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, trong khi lạm phát và lợi suất vẫn ở mức cao. Ông cho rằng số liệu việc làm yếu đã hỗ trợ vàng từ góc độ chính sách tiền tệ, nhưng chưa đủ xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Ông Bill Adams, Kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại Fifth Third Commercial Bank, nhận định báo cáo việc làm tháng 9 chưa đủ yếu để khiến Fed thay đổi trọng tâm khỏi lạm phát. Ông nhận định các báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, giá nhiên liệu và những diễn biến địa chính trị từ nay đến cuộc họp tiếp theo của Fed vào cuối tháng 10 sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới quyết định lãi suất so với báo cáo việc làm vừa công bố.

Trong khi đó, ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định còn quá sớm để khẳng định vàng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Việc Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10 không đồng nghĩa khả năng tiếp tục tăng lãi suất đã bị loại bỏ, bởi lạm phát nhiều khả năng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của FOMC.

Tuy nhiên, ông Morrison cho rằng khả năng giá vàng giảm sâu có thể hạn chế. Theo ông, nếu giá vàng không thể phục hồi trong bối cảnh đồng USD mạnh, giá có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ đáng chú ý quanh 4.000 USD/ounce. Nếu giữ được vùng này, giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trước khi phục hồi mạnh hơn.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng vàng vẫn chưa thoát khỏi vùng khó khăn và 4.200 USD/ounce sẽ là ngưỡng quan trọng trong tuần tới. Nếu giá đóng cửa tuần vững chắc trên mức này, giá vàng có thể hướng tới đường trung bình động 100 ngày ở mức 4.280 USD/ounce. Ngược lại, nếu suy yếu dưới 4.200 USD, giá có thể giảm về 4.100 USD/ounce.

Trong tuần tới, các thông tin đáng chú ý đối với thị trường gồm chỉ số PMI dịch vụ ISM, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là những thông tin mới liên quan tới Iran và eo biển Hormuz, cũng sẽ là yếu tố được theo dõi trong bối cảnh thị trường cân nhắc tác động của rủi ro địa chính trị đối với lạm phát và lãi suất.