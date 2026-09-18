Giá vàng trong nước sáng 18-9 đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng trong nước sáng nay bật tăng mạnh (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý thông báo, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay của Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chiều qua, báo giá ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 18-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.338,86 USD/ounce, giảm hơn 4 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 17-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 7,4- 8,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dù giảm nhẹ trên thị trường châu Á sáng nay nhưng cũng đã lấy lại mốc 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch 17-9 vì được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng hạ nhiệt, trong khi giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát.

Giá vàng phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tuần trong phiên trước, khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ quyết định tăng lãi suất và tín hiệu chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Giá dầu giảm khoảng 1 % trong phiên 17-9, góp phần làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát. Reuters cho biết thị trường đón nhận thông tin Saudi Arabia đưa thêm dầu thô ra thị trường thông qua hoạt động chuyển tải ngoài khơi Oman, qua đó giảm bớt lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn.

Trước đó, giá dầu tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng FED duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Khi giá dầu hạ nhiệt, một phần sức ép này được giải tỏa, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.