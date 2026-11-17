Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.856,54 USD (cập nhật lúc 06:03:49 17/11/2026), giảm 0,29% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 11,28 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới tiếp tục đánh mất ngưỡng quan trọng 3.900 USD trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất tăng và đồng đô la Mỹ mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã gây áp lực lên kim loại quý.

Với việc giá vàng rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce, một số nhà phân tích lưu ý rằng các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy giá có khả năng tiếp tục giảm.

Thị trường hiện vẫn tập trung vào cuộc họp của Fed vào ngày 8 và 9/12, với đánh giá mới nhất từ CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là khoảng 90% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, số liệu lạm phát Mỹ công bố tuần trước cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Điều này làm gia tăng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư.

Phân tích sâu xa hơn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Simon-Peter Massabni tại XS.com, cho biết đợt bán tháo vàng gần đây không chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Các nhà đầu tư đang buộc phải đánh giá lại những rủi ro lạm phát cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Việc đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025 cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao đang tạo ra những trở ngại đáng kể đối với vàng.

Trong nước, chốt phiên 16/11, giá vàng miếng vẫn đi ngang. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở hầu hết các thương hiệu. Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường đang trong giai đoạn có những biến số đan xen. Sự tỉnh táo và kỷ luật quản trị rủi ro chính là yếu tố sống còn đối với người dân và các nhà đầu tư cá nhân.

Giới chuyên gia khuyến cáo người mua tuyệt đối không nên hành động theo tâm lý đám đông, tránh rơi vào trạng thái sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) khi thấy giá vừa nhích nhẹ hoặc dốc toàn bộ vốn liếng để "bắt dao rơi" với kỳ vọng lướt sóng kiếm lời nhanh.

Với khoảng cách chênh lệch mua - bán lên tới hơn 4 triệu đồng mỗi lượng hiện nay, mọi nỗ lực giao dịch ngắn hạn đều cầm chắc phần thua thiệt về phía người cầm tiền.