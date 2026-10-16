Giá vàng trong nước ổn định quanh mức thấp nhất từ đầu năm

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.164,19 USD (cập nhật lúc 06:00:51 16/10/2026), tăng 1,89% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 77,26 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giao dịch quanh 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt, chấm dứt chuỗi ngày giảm, khi các số liệu lạm phát mới của Mỹ cao hơn dự kiến. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù áp lực lạm phát gia tăng, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10. Theo dữ liệu được Kitco dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp này được thị trường định giá ở mức khoảng 29-34%.

Mặt khác, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm, xuống gần 5,09%. Đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá vàng, bởi kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo giới chuyên môn, các trụ cột của thị trường vàng vẫn vững chắc và sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ quan trọng tại mốc 4.000 USD/ounce, vốn đã trở thành một ngưỡng kỹ thuật then chốt.

Chuyên gia Ryan McKay cho rằng, “Ngoài các yếu tố như kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn và hoạt động bán tháo có hệ thống, các vị thế đầu tư vĩ mô vẫn ở mức cao, trong khi dòng vốn đổ vào các quỹ ETF và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn rất mạnh mẽ. Những dòng vốn này đã tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho vàng và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì, đặc biệt là trong vùng giá 4.000–4.100 USD/ounce”.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Alex Kuptsikevich tại FxPro, cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong phạm vi giữa ngưỡng hỗ trợ 4.050 USD và ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce. “Giá dầu cao, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh đang gây áp lực lên kim loại quý này. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ cùng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đang ngăn chặn đà sụt giảm sâu”, ông cho hay.

Trong nước, chốt phiên 15/10, giá vàng miếng giữ ổn định ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đều niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào của Phú Quý thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi ngang, giá bán ra cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC và PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Vùng giá quanh 143 triệu đồng/lượng là một trong những mức giá thấp nhất tính từ đầu năm, so với mức đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng (chiều bán) từng ghi nhận vào đầu tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn tới 47,6 triệu đồng/lượng, tương đương gần 25%.

Một đặc điểm đáng chú ý ở thị trường trong nước là chênh lệch đáng kể giữa chiều mua vào và bán ra liên tục được duy trì trong nhiều tháng qua. Mức chênh thường từ 3 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng không chỉ chịu tác động từ biến động giá mà còn phải tính đến khoảng cách giữa hai chiều giao dịch khi xác định lãi, lỗ thực tế.

Trên thực tế, giá vàng trong nước vẫn diễn biến tương đối đồng pha với thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức giảm mạnh của giá vàng miếng SJC trong thời gian qua đã kéo khoảng cách giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể, từ mức chênh tới khoảng 20 triệu đồng/lượng thì nay chỉ còn khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.