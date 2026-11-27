Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.566,55 USD (cập nhật lúc 06:00:55 27/11/2026), tăng 0,81% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 28,81 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng.

Giá vàng thế giới tiếp đà hồi phục, nhưng vẫn dao động gần mức thấp nhất trong hơn một năm. Giới chuyên môn cho rằng còn quá sớm để khẳng định kim loại quý đã chạm đáy, trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Mỹ vẫn là yếu tố chi phối thị trường.

Theo Kitco, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt.

Theo ông, diễn biến của đồng USD tiếp tục là yếu tố then chốt đối với triển vọng giá vàng. Đáng chú ý, mặc dù tăng trưởng GDP quý III của Mỹ đạt 4,3%, vượt xa mức dự báo 3,5%, đồng USD vẫn không thể tăng cao hơn.

Điều này cho thấy phần lớn kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã được phản ánh vào giá. Đồng USD có khả năng đảo chiều trong ngắn hạn, qua đó tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Ông Razaqzada cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong những phiên giao dịch cuối tuần. Tâm điểm chú ý của thị trường tuần tới là báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12.

Nếu số liệu việc làm phù hợp hoặc vượt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 1 sẽ cao hơn, gây thêm sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể tạo động lực cho đà phục hồi.

Cùng quan điểm, ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng việc đồng USD giảm từ mức cao nhất trong 22 tháng có thể đã hỗ trợ giá vàng và bạc.

Dù vậy, trong bối cảnh thanh khoản thị trường hạn chế do kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư không nên vội vàng đánh giá xu hướng dựa trên những biến động giá ngắn hạn.

Trong nước, chốt phiên 26/11, giá vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 128,8 - 134,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng. Giá bán ra cao nhất ở mức 134,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 128,3 – 134,3 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 127 – 132,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý niêm yết ở mức 128,8- 132,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng DOJI ổn định ở mức 128,5- 133,5 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh thị trường biến động và khó lường, giới chuyên môn khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư nhỏ lẻ là cần giữ một cái đầu lạnh, tuyệt đối tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) hay hoảng loạn bán tháo theo hiệu ứng đám đông.

Đối với những người đang nắm giữ vàng với mục tiêu tích trữ tài sản dài hạn, các nhịp điều chỉnh ngắn hạn không làm mất đi vai trò phòng vệ lạm phát và rủi ro địa chính trị của kim loại quý, do đó không nên vội vàng bán cắt lỗ ở vùng đáy tạm thời khi chênh lệch mua - bán đang bị các doanh nghiệp nới rộng tới hơn 5 triệu đồng/lượng.