Giá vàng trong nước giảm, vàng nhẫn điều chỉnh tới 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.995,88 USD (cập nhật lúc 06:00:40 24/10/2026), giảm 1,21% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 48,85 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều thế giới.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh, xuống thấp nhất 2 tháng trước áp lực bán kỹ thuật và lo ngại thanh khoản trên thị trường tài chính lấn át tác động tích cực từ đà giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ.

Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 5% khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn, vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Các nhà phân tích cho rằng, lạm phát dai dẳng đang cản trở đà tăng của vàng, khi Fed duy trì định hướng chính sách tiền tệ thắt chặt, hỗ trợ đồng USD và làm gia tăng sức ép lên kim loại quý không sinh lãi.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, thị trường đang giằng co giữa hoạt động bán ra của các nhà đầu tư ngắn hạn và nhu cầu mua vàng dài hạn vẫn vững chắc. Ông nhận định, ngưỡng 3.970 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo, giá vàng cần vượt lại 4.230 USD/ounce để củng cố tín hiệu đợt điều chỉnh đã kết thúc.

Trong khi đó, bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research đánh giá, đợt giảm giá gần đây chưa hẳn báo hiệu xu hướng đi xuống kéo dài. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy vàng đang ở vùng quá bán, mở ra khả năng phục hồi, dù đồng USD mạnh và áp lực lạm phát vẫn hạn chế đà tăng.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets nhận định, đợt bán tháo chủ yếu phản ánh biến động thị trường hơn là sự thay đổi trong triển vọng dài hạn của vàng. Nhu cầu mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục hỗ trợ giá.

CIO Tim Pickering của Auspice Capital Advisors cho biết, dù bản thân đánh giá cao vàng và bạc, ông sẽ không đầu tư vào hai kim loại quý này ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là áp lực lạm phát dai dẳng cùng mặt bằng lãi suất cao tiếp tục tạo ra những trở ngại đáng kể đối với triển vọng giá.

Trong nước, chốt phiên 23/10, giá vàng miếng giảm trở lại. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đều giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra, niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; DOJI giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ và Phú Quý cùng niêm yết giá ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường quốc tế đang tác động trực tiếp và tạo ra biên độ rủi ro rất lớn đối với thị trường vàng trong nước.

Khoảng cách chênh lệch lên tới hơn 16 triệu đồng/lượng được xem là "gót chân Achilles" vô cùng nhạy cảm của thị trường trong nước vào thời điểm này. Khi thị trường quốc tế bước vào nhịp điều chỉnh sâu, mức chênh lệch quá lớn này sẽ kích hoạt tâm lý e ngại của người mua, đồng thời gia tăng áp lực chốt lời hoặc cắt lỗ từ các nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ vàng.