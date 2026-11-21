Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.524,80 USD (cập nhật lúc 06:03:45 21/11/2026), giảm 4,33% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 159,55 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm thêm gần 3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc. Đà giảm của giá vàng đã tăng tốc trong những phiên gần đây, bất chấp những bất ổn địa chính trị vẫn còn hiện hữu. Thay vì tìm đến kim loại quý như một tài sản trú ẩn, nhà đầu tư đang chịu sức ép từ những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và xu hướng dịch chuyển dòng vốn trên thị trường tài chính.

Giá vàng thế giới hiện dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng qua. Căng thẳng tái leo thang tại khu vực eo biển Hormuz cũng không đủ sức hỗ trợ giá kim loại quý khi các nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp tỷ trọng nắm giữ hàng hóa.

Giới phân tích đã cảnh báo về khả năng giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh. Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada tại FOREX.com nhận định giá vàng vẫn còn dư địa để giảm sâu hơn nữa, khi kim loại quý này không thể giữ vững các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trước làn sóng bán tháo trong tuần này.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định hoạt động bán tháo và thanh lý các vị thế đầu tư đang diễn ra trên diện rộng. Theo ông, kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất cùng nguy cơ lạm phát kéo dài có thể đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gia tăng sức ép lên giá vàng.

Đồng USD hiện duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Diễn biến này khiến vàng, mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giới chuyên môn cho rằng để vàng hình thành đáy bền vững, lợi suất trái phiếu cần đảo chiều giảm trước. Chừng nào thị trường chưa tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Khi lợi suất bắt đầu quay đầu, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ góp phần quyết định đâu là vùng đáy và tốc độ phục hồi của kim loại quý.

Trong nước, chốt phiên 20/11, giá vàng miếng tiếp tục giảm mạnh. Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 128,7 - 134,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu. Cụ thể, SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức 129,3- 133,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ giao dịch ở mức 127,8 – 132 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 128,7- 132,7 triệu đồng/lượng.

Sự trượt dài của giá vàng thế giới đã tạo ra sức ép điều chỉnh mạnh mẽ lên thị trường nội địa vốn có độ trễ nhưng phản ứng rất nhạy với tâm lý đám đông.

Bên cạnh đó, biên độ chênh lệch mua - bán được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao chính là "lớp lọc" khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ thua lỗ nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, hoạt động lướt sóng ngắn hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người mua rất dễ rơi vào thế "mua hôm nay, lỗ ngay ngày mai" nếu xu hướng chưa tìm được điểm cân bằng rõ ràng.

Do đó, việc giữ sự tỉnh táo trước những cơn sóng lớn quan trọng hơn nhiều so với việc cố đoán đỉnh hay dò đáy. Thay vì dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi hoặc vay vốn để bắt đáy sớm, người mua cần phân định rạch ròi giữa mục tiêu tích trữ dài hạn và giao dịch ngắn hạn, chú ý kỹ chênh lệch mua - bán tại từng thương hiệu.