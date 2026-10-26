Giá vàng trong nước giảm nửa triệu đồng/lượng

Thời điểm 8h36, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC 5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 138,7-141,72 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 138,7-141,73 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng trong nước có nơi giảm 500.000 đồng/lượng.

Phiên giao dịch đầu tuần này, giá vàng nhẫn tại SJC tiếp đà giảm và giảm sâu hơn so với vàng miếng. Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 135-139 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. So với cuối tuần qua, SJC 99,999 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 135-139,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất. Nữ trang 999,9 giá 133-138 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất.

Trong khi đó, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 136,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Cuối tuần qua, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 137,8-142 triệu đồng/lượng.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 134,8-139,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất và giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều so với cuối tuần qua. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 134,6-139,6 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 133,5-138 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 137,7-140,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 135-139 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 cũng giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng VietinBank SJC giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới thấp nhất trong hơn 2 tháng

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào cuối tuần qua và là tuần giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng do giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trước cuộc họp vào tuần tới.

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống còn 3.998,35 đô la/ounce vào lúc 15h20 (giờ GMT) thứ sáu tuần trước, giảm xuống dưới mốc 4.000 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 và chạm mức thấp nhất trong phiên là 3.975,23 đô la/ounce. Giá vàng đã giảm 4% trong tuần qua, đang trên đà có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giảm 1,3% xuống còn 4.007,90 đô la/ounce.

Giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong hơn năm tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung năng lượng hơn nữa.

"Những lo ngại về lạm phát gia tăng cho thấy các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ không thể nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh chóng như họ mong muốn. Tất cả những điều đó đang chống lại phe mua trên thị trường vàng và bạc hiện nay", nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, Jim Wyckoff, nhận định.

Việc bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng dẫn đến các lệnh gọi ký quỹ đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư chứng khoán, khiến họ phải bán các tài sản vàng và bạc, Wyckoff nói.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã chạm mức thấp nhất trong 5 tuần vào thứ sáu khi tâm lý thận trọng chiếm ưu thế sau đợt bán tháo mạnh cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10, mặc dù dữ liệu lạm phát tiêu dùng và sản xuất của Mỹ mạnh hơn dự kiến được công bố tuần trước đã củng cố lập luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, họ nhận thấy có 92% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới và 78% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), công bố vào ngày 29/10, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ở những nơi khác, hoạt động mua vàng đã tăng mạnh ở Ấn Độ trong tuần này do giá thấp hơn trong lễ hội Dussehra lớn đã thúc đẩy hoạt động mua và nâng cao phí bảo hiểm, trong khi nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, vẫn ổn định ngay cả khi người tiêu dùng thận trọng tiếp tục hạn chế chi tiêu cho đồ trang sức.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 1% xuống còn 53,97 đô la/ounce, và palladium giảm 0,5% xuống còn 1.048,31 đô la, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 và tháng 6/2025. Bạch kim giao ngay giảm 0,9% xuống còn 1.555,84 đô la/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Cả ba kim loại đều đang hướng đến mức giảm hàng tuần.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 26/10.