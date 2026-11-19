Giá vàng trong nước giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới tới 19,7 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 19/11, giá vàng SJC giảm từ 200.000-500.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 10 đồng/USD nhưng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại tăng tới 40 đồng.

Ở thời điểm 9 giờ 25 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 133-136 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 200.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 200.000 đồng, hiện đang giao dịch ở mức 132-136 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.742 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 117 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 19,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.646 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.510-25.920 đồng/USD, tăng 40 đồng; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.540-25.920 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng.

VietinBank ở mức 25.479-25.924 đồng/USD, tăng 24 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.520-25.910 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 40 đồng./.