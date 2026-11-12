Giá vàng trong nước giảm mạnh liên tiếp ba phiên. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Thị trường vàng miếng SJC tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp (10-12/11). Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống lớn đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong suốt phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua ở ngưỡng 136 triệu đồng/lượng và giá bán là 139 triệu đồng/lượng. Tính đến 13 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua (11/11).

Giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng neo ở ngưỡng 139 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua lần lượt ở ngưỡng 134,7 triệu và 135,7 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua giảm 800 nghìn đồng/lượng còn giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 4 nhịp giảm liên tiếp chỉ trong 3 tiếng đầu mở cửa. Giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu giảm tổng cộng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 137 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sát giờ đóng phiên sáng, giá vàng miếng tại đây tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 137,3 triệu – 138,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều.

Tính đến 13 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 135 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 12/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Diễn biến giảm cũng đồng loạt xuất hiện trên bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng nhẫn “4 số 9”. Bám sát nhịp giảm trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm phổ biến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” nhẹ nhất, nhưng đi kèm với đó là giá giao dịch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn thúc đẩy đồng USD tăng, tạo sức ép lên giá vàng. Chỉ số Dollar Index chốt phiên 11/11 tăng 0,6%, ở mức 102,84 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Cập nhật đến 13 giờ 30 phút ngày 12/11 (giờ Việt Nam), chỉ số này tiếp tục tăng hơn 0,1%.

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp này chốt phiên sáng cùng đặt ở ngưỡng 134,7 triệu – 138,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tính đến 13 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý cũng niêm yết tại ngưỡng 138,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 135,7 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này chỉ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đây là khoảng cách thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 134,8 triệu – 138,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều.

Tính đến 13 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5 triệu đối với chiều mua và 138,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. So với giá chốt phiên 11/11, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng sụt 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức giảm giá vàng nhẫn 9999 trong phiên 12/11 so với 11/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ neo ở ngưỡng 133,7 triệu đối với chiều mua và 137,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán tương ứng là 4,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.

Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn “4 số 9” tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Chốt phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 128,5 triệu – 132 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 11/11. Tính đến 13 giờ 30 phút , mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến kim loại quý đi xuống trong hai phiên vừa qua là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo.

Theo công bố của Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với kỳ vọng của giới phân tích. Diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

Đáng chú ý, báo cáo lạm phát đã khiến nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về quy mô tăng lãi suất của Fed. Thay vì nghiêng về kịch bản tăng 0,25 điểm phần trăm như trước khi số liệu CPI được công bố, thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng mạnh hơn với bước điều chỉnh 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Ở chiều cung – cầu, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên thứ Tư. Cụ thể, quỹ bán ra 1,1 tấn vàng, đưa lượng vàng nắm giữ giảm còn 1.041,1 tấn.

Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ 30 phút ngày 12/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục giảm gần 0,4%, quay về ngưỡng 3.973,1 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,71 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 12,61 triệu – 13,51 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 6,71 triệu đồng/lượng.