Sáng 21-11, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều thương hiệu so với phiên trước. Ảnh minh họa

Sáng 21-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với phiên trước, giá mua vào tăng 300.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 128-133 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 21-11 ở mức khoảng 3.538 USD/ounce. So với mức tham chiếu 3.631 USD/ounce ngày 20-11, kim loại quý giảm khoảng 93 USD/ounce, tương đương 2,56%.

Quy đổi theo tỷ giá 25.980 đồng/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,9 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 22,6 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt. Bên cạnh đó, áp lực bán trên thị trường chứng khoán cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư phải thu hẹp các vị thế nắm giữ vàng để bù đắp thua lỗ ở những tài sản khác.