Giá vàng trong nước giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay 11/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Lúc 9h54, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, PNJ...đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 139,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa)

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm tương đương. Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Tập đoàn Doji giao dịch ở mức 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn trơn tại PNJ niêm yết ở mức 134,7 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà rơi thẳng đứng của thế giới. Lúc 10h sáng 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.043 USD/ounce, giảm 61 USD/ounce so với chiều qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,73 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí và chênh lệch thị trường). Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 13,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12.

Cả chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều tăng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 10, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và gây thêm áp lực lên kim loại quý sau đợt tăng giá hôm 9/11.