Giá vàng trong nước giảm khi giá thế giới biến động mạnh

Vàng miếng giảm, vàng nhẫn giữ giá

Theo bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 28 phút sáng 24/9, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào, 144,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng ghi nhận trước giờ mở cửa, giá đã giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ giữ nguyên ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào, 145 triệu đồng/lượng bán ra. Sau đợt điều chỉnh của vàng miếng, giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ở nhóm vàng miếng trọng lượng nhỏ, SJC cùng niêm yết giá mua vào 141,9 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng loại 5 chỉ là 144,92 triệu đồng/lượng; loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ là 144,93 triệu đồng/lượng. Các mức này được doanh nghiệp công bố theo đơn vị một lượng. Số tiền thanh toán cho từng sản phẩm sẽ tương ứng với trọng lượng thực tế.

Dù giá vàng miếng giảm, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của loại từ 1 lượng trở lên vẫn là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC có cùng mức chênh lệch, trong khi vàng miếng trọng lượng nhỏ chênh lệch 3,02 - 3,03 triệu đồng/lượng theo giá quy đổi. Vì vậy, mức giảm 600.000 đồng/lượng trong buổi sáng chưa đồng nghĩa với việc rủi ro của người mua ngắn hạn đã giảm.

Giá vàng niêm yết sáng 24/9. Ảnh chụp màn hình

Bởi, nếu mua một lượng vàng miếng với giá 144,9 triệu đồng rồi bán lại ngay theo cùng bảng niêm yết, khách hàng chỉ được doanh nghiệp thu mua ở mức 141,9 triệu đồng. Khoản chênh 3 triệu đồng/lượng là phần người mua cần tính đến trước khi quyết định giao dịch, ngay cả khi giá thị trường chưa biến động thêm. Với vàng nhẫn SJC, mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng và bán lại ngay ở mức 142 triệu đồng/lượng cũng cho kết quả tương tự.

Trước giờ mở cửa, bảng giá tham khảo ghi nhận SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết 143 - 144,5 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm ở mức 140,5 - 144 triệu đồng/lượng.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế lưu ý rằng, chênh lệch mua - bán lớn khiến người mua vàng để giao dịch ngắn hạn dễ thua lỗ. Với mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng hiện nay, người mua nên cân nhắc nhu cầu sử dụng vốn, theo dõi cả giá mua vào lẫn giá bán ra và kiểm tra bảng niêm yết ngay trước khi giao dịch. Việc vay tiền hoặc mua vội theo biến động giá trong một buổi sáng có thể làm tăng rủi ro nếu giá vàng tiếp tục đổi chiều.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên giảm mạnh

Theo biểu đồ giá vàng của Kitco, lúc 21 giờ ngày 23/9 theo giờ New York (8 giờ ngày 24/9 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.295,5 USD/ounce, tăng 10,3 USD so với mốc tham chiếu trên biểu đồ. Giá bán ra ở mức 4.297,5 USD/ounce.

Giá vàng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 23/9 giờ miền Đông nước Mỹ (sáng 24/9 giờ Việt Nam).

Trong phiên, vàng dao động từ 4.274,5 đến 4.370,2 USD/ounce, biên độ 95,7 USD. Dù đã phục hồi 21 USD từ mức thấp nhất, giá vàng vẫn thấp hơn 74,7 USD so với đỉnh phiên. Diễn biến này cho thấy thị trường còn biến động mạnh sau khi các số liệu kinh tế Mỹ làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Áp lực bán xuất hiện sau khi S&P Global công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của Mỹ tháng 9 tăng từ 56 điểm trong tháng 8 lên 58,4 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. PMI dịch vụ tăng từ 56,5 lên 58,7 điểm, trong khi PMI sản xuất tăng từ 53,9 lên 57 điểm. Cả hai đều cao hơn dự báo của giới phân tích. Sau khi số liệu được công bố, Kitco ghi nhận vàng giao ngay có lúc xuống 4.282,81 USD/ounce, giảm 1,74% trong ngày.

Dữ liệu kinh tế tích cực khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 10. Cùng lúc, chỉ số giá đầu vào của doanh nghiệp tăng từ 59,9 lên 66,4 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Tăng trưởng kinh tế mạnh đi cùng áp lực giá gia tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và hỗ trợ đồng USD, qua đó gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.

Khách hàng lựa chọn mua vàng tại cửa hàng kim hoàn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu tăng trở lại cũng khiến triển vọng của vàng trở nên khó đoán hơn. Dầu Brent vượt 103 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao dịch quanh 92,60 USD/thùng. Đà tăng của dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát, củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng.

Dù chịu sức ép trong ngắn hạn, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ thị trường. Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên kỳ vọng nhu cầu của các ngân hàng trung ương tiếp tục ở mức cao và thị trường giảm bớt dự đoán về các đợt tăng lãi suất của Fed. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất thay đổi cũng có thể khiến giá vàng biến động theo cả hai chiều.

Trong những phiên tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ. Các số liệu này có thể tiếp tục tác động đến kỳ vọng về đường đi của lãi suất Fed và diễn biến giá vàng.