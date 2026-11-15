Giá vàng trong nước giảm 4,5 triệu đồng trong một tuần

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 9-11 được niêm yết quanh mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến ngày 15-11, giá giảm còn 134,5-137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 4,5 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Sáng 15-11, DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu trên thị trường vàng trong nước sau những phiên điều chỉnh liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.066,39 USD/ounce, sau đó tăng lên mức cao nhất 4.148,95 USD/ounce trong ngày thứ hai. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều. Áp lực bán gia tăng từ giữa tuần khiến giá vàng liên tiếp xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, có thời điểm giảm xuống 3.852,10 USD/ounce vào sáng thứ năm.

Đến cuối tuần, giá vàng phục hồi nhẹ lên quanh 3.883,4 USD/ounce. So với mức mở đầu tuần, kim loại quý giảm khoảng 182,99 USD/ounce, tương đương 4,5%. Tính từ mức cao nhất tuần, giá đã giảm khoảng 6,4%, cho thấy sức ép điều chỉnh khá mạnh dù lực mua bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp.

Diễn biến trên cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ đang chi phối mạnh thị trường vàng. Trong những phiên đầu tuần, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran giúp giá dầu giảm, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn dự báo, đã làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất.

Những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục củng cố khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí xem xét mức tăng lãi suất cao hơn trong tháng 12. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi.

Nhịp phục hồi cuối tuần cho thấy lực mua bắt đáy đã xuất hiện khi giá xuống thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất cao còn chi phối, xu hướng của vàng trong tuần tới vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu và những tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed.