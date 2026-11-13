Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng, vàng SJC xuống còn 138 triệu đồng mỗi lượng
Cùng xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 14 đồng/USD.
Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.
Cùng xu hướng giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn chưa có biến động, hiện vẫn giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.911 USD/ounce, giảm hơn 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 16,1 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 14 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.460-25.870 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.460-25.860 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa biến động.
Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.490-25.870 đồng/USD (mua vào-bán ra), VietinBank ở mức 25.411-25.856 đồng/USD, cùng tăng 1 đồng/USD./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-giam-1-trieu-dong-vang-sjc-xuong-con-138-trieu-dong-moi-luong-post1148016.vnp