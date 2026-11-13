Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng, vàng SJC xuống còn 138 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 14 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn chưa có biến động, hiện vẫn giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.911 USD/ounce, giảm hơn 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 16,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 14 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.460-25.870 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.460-25.860 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa biến động.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.490-25.870 đồng/USD (mua vào-bán ra), VietinBank ở mức 25.411-25.856 đồng/USD, cùng tăng 1 đồng/USD./.