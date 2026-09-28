Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng, SJC về ngưỡng 143,4 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 140,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (28/9), giá vàng trong nước giảm, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 9 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn chưa biến động, niêm yết ở ngưỡng 140,4-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.207 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 10,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 9 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.715-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 12 đồng/USD; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.